¿Hasta qué edad es obligatoria la inscripción militar en Venezuela?

Según la ley de Conscripción y Alistamiento Militar, únicamente las personas entre 18 y 30 años pueden ser convocadas al servicio militar activo en Venezuela. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El servicio militar en Venezuela es una obligación legal que aplica a todos los ciudadanos desde los 18 años. Aunque la inscripción es obligatoria hasta los 60, solo hay un grupo que puede ser llamado a prestar servicio activo. Además, quienes viven fuera del país también deben cumplir este deber registrándose en los consulados del lugar donde se encuentren. Debido a esto, a continuación, le contamos cada detalle que debe saber sobre el proceso.

Le puede interesar: ¿Qué es y cómo registrarse en el Inces de Venezuela?

¿Cuál es la edad para prestar servicio militar en Venezuela?

Según la ley de Conscripción y Alistamiento Militar, únicamente las personas entre 18 y 30 años pueden ser convocadas al servicio militar activo. Esto incluye entrenamiento, alistamiento y tareas en las unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Después de haber pasado ese límite, ya no es posible ser llamado a filas.

Luego de los 30 años, quienes estuvieron inscritos o cumplieron servicio activo permanecen en la reserva militar hasta los 60. Esto significa que pueden ser llamados nuevamente solo en casos excepcionales o de emergencia nacional.

El servicio militar tiene una duración mínima de 12 meses, si es a tiempo completo.

¿Qué pasa con quienes no se inscribieron a tiempo?

El registro es obligatorio desde los 18 años, pero el hecho de no haberse inscrito antes no anula la obligación de prestar servicio si se está dentro del rango de edad. Una persona que, por ejemplo, se registre a los 25 años, aún puede ser llamada.

En caso de que se encuentra fuera del país

Las personas que viven fuera de Venezuela también deben estar inscritas en el registro militar. Este trámite se debe realizar en los consulados y hacerse en un plazo de 90 días después de haber cumplido la mayoría de edad.

¿Qué es el Carné de Registro para la Defensa Integral?

Es el documento que se entrega a toda persona que se haya inscrito. Este papel acredita oficialmente que el ciudadano ha cumplido con el deber de registrarse.

Es requerido para trámites oficiales, empleo público, inscripciones en universidades públicas y para demostrar que se ha cumplido con esta obligación legal.

Conozca: Venezuela pide el regreso de los niños separados de sus padres tras ser deportados

En Venezuela, a partir de los 31 años, ya no es legalmente posible ser convocado para cumplir servicio, aunque la persona siga registrada en el sistema. Esto aplica tanto para quienes residen en el país como para quienes están en el exterior. Por eso, si alguien tiene más de 30 y nunca prestó servicio, no puede ser obligado a hacerlo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com