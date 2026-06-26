Pese al terremoto, Trump dice que Venezuela es “feliz” y que la gente “baila en las calles”

El presidente Donald Trump habla durante la Faith & Freedom Coalition, una conferencia conservadora en Washington, Estados Unidos. Foto: AFP - KENT NISHIMURA

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió este viernes a Venezuela como “un país feliz” donde la gente “está bailando en las calles”, pese a que el doble sismo del miércoles ha dejado 920 muertos, 3.360 heridos de momento y ha expuesto el lado más vulnerable de la nación caribeña.

Las declaraciones de Trump llegaron durante su intervención en la Faith and Freedom Coalition, una conferencia conservadora en Washington.

“Venezuela ha estado fantástica, tenemos una gran relación”, afirmó el presidente. “Fue una guerra de un día, les dimos una vez y ahora nos llevamos millones de barriles de petróleo”, dijo sobre la operación por la que sacaron a Nicolás Maduro de Caracas.

“Están haciendo más dinero ahora que nunca. Fuera de lo que pasó con el gran terremoto que derrumbó edificios, es un país feliz. La gente baila en las calles”, agregó.

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No es la primera vez que el presidente estadounidense dice algo por el estilo. En mayo, Trump ya había dicho que la gente en Venezuela estaba “bailando en las calles” por los ingresos del petróleo. En aquella ocasión habló de una cena en la Casa Blanca con los presidentes de las principales petroleras estadounidenses, incluidas ExxonMobil y Chevron, todas interesadas en operar en Venezuela.

La ONU proyecta que Venezuela obtendrá en 2026 más de USD 22.000 millones en ingresos por exportaciones petroleras, un 50 % más que el año pasado, según Telemundo 51. Pero el contraste con la realidad del terreno, incluso antes de la tragedia de esta semana, es difícil de ignorar.

La pobreza en Venezuela viene bajando de forma sostenida desde 2021, y la encuesta ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello muestra que pasó del 73 % al 68 % de los hogares en un año. La pobreza extrema también cedió. Pero Venezuela avanza a dos velocidades: una vinculada al sector energético y otra, mucho más lenta, que corresponde a la realidad cotidiana.

Los problemas de fondo, como la inflación, salarios deprimidos y servicios colapsados, siguen sin resolverse.

Entre tanto, el aeropuerto internacional de Maiquetía sigue clausurado por los daños, que miles de personas duermen en la calle y que los rescatistas chilenos ya advierten que hay “pocas probabilidades de encontrar personas con vida” entre los escombros.

El viernes, las Fuerzas Armadas estadounidenses movilizaban hacia Venezuela dos aviones C-17 con equipos de rescate urbano, los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings, helicópteros Chinook desde Honduras e imágenes satelitales de la Fuerza Espacial para identificar zonas devastadas, según informó el Comando Sur a través de EFE.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó que habló con Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio, quienes “ratificaron el respaldo” de Washington. Rodríguez ha llamado a Trump “socio y amigo” y habla de “una nueva agenda de cooperación” bilateral.

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