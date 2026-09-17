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¿Por qué Venezuela sí y Colombia no? La certificación antidrogas de EE. UU. que no cuadra

Washington premió a Caracas tras 21 años de descertificación. Según analistas, no hay datos que lo justifiquen, solo política.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
16 de septiembre de 2026 – 07:56 p. m.
AME5610. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- El ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), reacciona junto a La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez este jueves, en Caracas (Venezuela). Rodríguez anunció la creación de dos fondos, que se manejarán con "cualquier" divisa que entre al país suramericano, para "mejorar" el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad. EFE/ Ronald Peña R.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), reacciona junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Foto: EFE - Ronald Peña R.

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El miércoles, Estados Unidos ratificó a Colombia en la lista de países que han fallado en la lucha contra las drogas, una decisión que expertos anticiparon debido al contexto político entre ambas naciones. Eso sí, se mantuvo la medida de excepción al congelamiento de cooperación en seguridad y a las sanciones económicas que provocan la descertificación, por lo que el país no se verá severamente castigado en la práctica durante este próximo año fiscal estadounidense. No hubo sorpresas por este lado. Sin embargo, el asombro vino en dirección a…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
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