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“En Venezuela no habrá elecciones libres sin medios libres”: Luis Ernesto Blanco

El director de Runrun.es, uno de los medios desbloqueados en Venezuela, reflexiona sobre lo que fueron estos años de trabas por parte del oficialismo. Recuerda que no todos han sido desbloqueados y hace un llamado a la comunidad internacional para hacer seguimiento y presión.

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María Alejandra Medina
María Alejandra Medina
21 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
conatel
Imagen de archivo: un grupo de periodistas participa en una protesta en febrero de 2016 frente a la sede del órgano rector de telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en Caracas. EFE/MIGUEL GUTIERREZ
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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Todos estos años el régimen negó que hubiera un bloqueo y con este desbloqueo se confirma que sí lo hubo. ¿Cómo recibe esta decisión? ¿Cómo la interpreta?

Lo primero que llama la atención es justamente el comunicado o la confesión de Conatel, que admite lo que todos estos años hemos venido reclamando: el bloqueo arbitrario de portales informativos, parte del trabajo del oficialismo con respecto a las limitaciones de las libertades de expresión y del acceso a la información.

La petición del desbloqueo formaba parte de un conjunto de peticiones…

María Alejandra Medina

Por María Alejandra Medina

alejandra_mdn mmedina@elespectador.com
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