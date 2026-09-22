En la Gran Manzana, en donde se lleva a cabo el evento anual al que Rodríguez llegó como representante de Venezuela, se vio a los ciudadanos con arengas y banderas en rechazo a la participación de quien fuera la vicepresidenta de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido por cargos de narcotráfico a pocos kilómetros de la sede central de la ONU.

Indignados por la presencia de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos, decenas de venezolanos protestaron en Caracas y en Nueva York este martes.

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Protestas en Nueva York y Caracas por presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Asimismo, exigen elecciones libres. Rodríguez asumió el poder en enero tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y la muerte de unas 100 personas, según dijo el gobierno en ese momento.

Desde entonces, Rodríguez ha gobernado bajo la presión de Washington, tomando medidas y firmando acuerdos favorables a los intereses de Estados Unidos. Por esta razón, ha recibido el rechazo de la oposición que reclama la victoria electoral de 2024, pero también de simpatizantes del chavismo que se sienten traicionados y que acusan a Rodríguez de "arrodillada".

Este mismo martes, cuando en horas de la noche se espera que Rodríguez se reúna con el presidente Donald Trump, un panorama de descontento también se vio en Caracas, la capital venezolana. "¡No nos representa!", corearon al unísono este martes unos 50 venezolanos que se manifestaron allí contra la participación de Rodríguez en la ONU y su agenda diplomática en Nueva York.

Tras su llegada a Nueva York el lunes, Rodríguez se reunió con directivos del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Luego fue recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres, para un saludo protocolar.

Unos 50 opositores al gobierno chavista se concentraron frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas.

Acusaron a las Naciones Unidas de "legitimar" a Rodríguez y rechazan el "tutelaje" de Estados Unidos al considerar que hace a un lado la prometida transición democrática. "No queremos más este tutelaje que nos está dañando", exclama Nuris Medina, una abogada de 65 años.

"Ella puede tratar de buscarse todo el reconocimiento internacional que quiera, pero eso no sustituye jamás lo que es el voto popular", denuncia Andrés Velásquez, líder del partido La Causa R, que acompañó la protesta.

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