¿Qué es el curare, el arma silenciosa con la que Maduro enfrentará a EE. UU.?

“Van a saber lo que es el curare”, advirtió Diosdado Cabello a Estados Unidos ante la posibilidad de un ataque por parte de la administración de Donald Trump contra Venezuela.

Durante el congreso del PSUV, realizado este miércoles 5 de noviembre, el ministro de Interior, Justicia y Paz repasó algunas de las estrategias que utilizarán para defender el territorio venezolano y habló del curare como una de las armas silenciosas que incluirán en el plan.

El pasado 12 de octubre, Nicolás Maduro pidió incluir a los indígenas en la lucha. Durante un acto realizado en el marco del Día de la Resistencia Indígena, ordenó la creación de brigadas milicianas indígenas en el país y, a la par, exhortó a extender estos grupos de defensa a los pueblos indígenas de Suramérica. “Recibimos cartas de pueblos indígenas de América que están dispuestos a guerrear por Venezuela”, dijo.

En ese momento, la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, tras entregar un penacho y una lanza simbólica a Maduro, señaló que se trata de “una de las armas silenciosas que derrotaron al imperio español”, reseñó France 24.

Qué se sabe del curare

Veneno de la Amazonía: es un veneno vegetal que se extrae de varias especies de plantas originarias de Suramérica, de la familia Loganiaceae y Menispermaceae.

Usos del curare: las comunidades indígenas lo han utilizado durante siglos, fundamentalmente para actividades de caza de animales salvajes. Se aplica en las puntas de las flechas y también en las cerbatanas. El curare también tiene usos en la medicina, particularmente en la anestesia y la investigación neuromuscular.

¿Cuáles son los efectos?: actúa como un bloqueador neuromuscular, causando parálisis progresiva y, eventualmente, la muerte por asfixia. Una investigación realizada por el medio ABC.es señala que fue en 1846 cuando el científico Claude Bernard concluyó que los venenos vegetales bloquean la transmisión de los impulsos eléctricos desde los nervios hacia los músculos. “Vamos a ver cuánto caminas con esa picadita que tienes ahí”, señaló Cabello al referirse a los efectos del veneno vegetal.

Práctica ancestral: el uso del curare ha sido transmitido de generación en generación y, además de representar un profundo conocimiento botánico, permite una conexión con la naturaleza. Los procesos de recolección y preparación son ceremoniales y tienen un significado espiritual y cultural, señaló la organización Corazón de la Amazonía en su sitio web.

