¿Qué es y cómo registrarse en el Inces de Venezuela?

El Inces es una plataforma de aprendizaje que ofrece el Estado venezolano, tanto virtual, como presencialmente. Conozca todo lo relacionado.

Resume e infórmame rápido

Una de las formas en la cual se puede acceder al aprendizaje en Venezuela es a través del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) la cual es una institución del Estado que promueve la formación técnica y profesional continua de los trabajadores y trabajadoras. Funciona en modalidades presenciales y virtuales, ofreciendo cursos con las necesidades de empleo. Si desea saber cómo puede registrarse y demás, a continuación, le contamos todo lo necesario.

¿Cómo registrarse en Inces?

Según el Inces, los pasos que debe seguir para poder registrarse son:

Fórmate en el Inces o al botón destacado de inscripción. Ingrese al portal oficial y diríjase al enlaceen el Inces o al botón destacado de inscripción.

Seleccione la modalidad de su interés (virtual o presencial). Para casos en línea, será dirigido al Campus Virtual o a la aplicación IncesApp.

Regístrese con su número de cédula, correo electrónico y cree una contraseña segura.

Una vez registrado, acceda a su cuenta, explore el Catálogo de cursos, filtre por área, ubicación o modalidad, y elija el curso que desee.

Haga clic en Inscribirse y confirme su registro. El sistema después emitirá el comprobante de inscripción automática.

Después de inscribirse, para conocer el cronograma, los módulos y los requisitos de evaluación, debe ingresar al Campus Virtual o a la aplicación del Inces. Luego, tendrá que participar en las actividades, foros y tareas asignadas por el tutor. Al finalizar el curso, el certificado podrá descargarlo directamente desde la plataforma.

Recalcar que, para los cursos virtuales, puede descargar o utilizar la IncesApp, donde podrá visualizar su progreso y recibir notificaciones.

¿Cuáles son los requisitos para ser aprendiz en INCES?

Según el Portal Oficial del Inces y su programa de Aprendizaje, estos son los requisitos:

Tener entre 14 y 18 años de edad.

Contar con cédula de identidad (o documento legal que sea equivalente). Aunque no siempre se requiere título escolar, algunos cursos para jóvenes requieren haber aprobado primaria (Sexto grado), especialmente si buscan ciertas certificaciones.

Estar dispuesto a ir al Centro de Formación Socialista (CFS) más cercano según su domicilio para formalizar la inscripción.

Para cursos virtuales, es suficiente con tener 14 años o más, acceso a Internet, tiempo para cursarlos y completar la ruta de aprendizaje.

El Inces se convierte en un gran medio para poder acceder a mejores empleos, emprender o capacitarse desde cero, sin necesidad de estudios previos. Sus programas están disponibles de forma presencial y virtual, y generan certificados que son válidos en todo el país.

