¿Qué futuro deparará a Venezuela la derrota de Trump en EE. UU.?

Trump seguirá teniendo un amplio campo de acción en política exterior, una tarea que está reservada al Poder Ejecutivo de ese país, por lo que es de esperarse…

La contundente derrota sufrida por Donald Trump en las elecciones de mediano término de Estados Unidos abre un interrogante sobre las consecuencias que estos resultados electorales puedan tener para el futuro de Venezuela, un país que vive bajo la tutela de Washington tras la intervención militar del pasado 3 de enero que sacó a Nicolás Maduro del poder para ser juzgado en Nueva York.

Trump seguirá teniendo un amplio campo de acción en política exterior, una tarea que está reservada al Poder Ejecutivo de ese país, por lo que es de esperarse que el mandatario norteamericano continuará haciendo uso de esta prerrogativa para conformar el legado de su acción de gobierno, aunque habrá que tomar en cuenta también los efectos de las iniciativas de control parlamentario que el Partido Demócrata adelantará en el Congreso donde han logrado claras mayorías en ambas cámaras del Congreso.

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Desde la perspectiva de Washington, Venezuela es quizás el único ejemplo que por los momentos el presidente de Estados Unidos puede mostrar como un éxito de su política internacional luego de su fracaso en frenar el conflicto entre Ucrania y Rusia como había prometido en su campaña electoral; el empantanamiento de la guerra que emprendió junto a Israel en contra de Irán que también pensaba resolver en pocas semanas; y el deterioro de las relaciones con aliados tradicionales como Canadá y la Unión Europea como consecuencia de su polémica política arancelaria.

En el caso venezolano Trump tiene la oportunidad de mostrar el logro de haber salido de un gobernante déspota en el continente americano, objetivo que alcanzó a través de una fulminante, aunque también cruenta, operación militar que apenas duró unas horas. En los dos años de gestión que le quedan el inquilino de la Casa Blanca debería completar la hoja de ruta que dibujó para el país suramericano resumida en el mantra: estabilización, recuperación económica y transición democrática.

El detalle es que hasta el momento Trump no ha mostrado personalmente mayor interés en la democratización de Venezuela, sino que ha hecho más bien hincapié en la estabilidad de ese país, lo que se ha expresado en un manifiesto apoyo al gobierno interino y no legitimado democráticamente de Delcy Rodríguez sobre quien no ha ahorrado elogios y, especialmente, en la recuperación económica que se ha expresado en los poco transparentes acuerdos petroleros que favorecen los intereses estadounidenses mientras que resultan lesivos para Venezuela.

El presidente Trump tiene ante sí la oportunidad de completar en el próximo bienio el plan de acción concebido para Venezuela, promoviendo y facilitando la convocatoria de elecciones que permitan a los venezolanos contar con un gobierno democrático en el más corto período posible. Así podría mostrar a sus seguidores y al mundo un resultado redondo concreto que le ha sido esquivo en otros frentes.

Paradójicamente, para el logro de este propósito podrían contar con la ayuda desde el Congreso de sus adversarios demócratas quienes sin duda presionarán por la celebración temprana de un certamen electoral en Venezuela, un objetivo que se plantearon infructuosamente desde el gobierno de Joe Biden. Aunque no todo será color de rosa en la relación con el Partido Demócrata pues es muy probable que la nueva mayoría parlamentaria quiera investigar asuntos oscuros como los tratos petroleros con los actuales gobernantes de Caracas.

Desde otra perspectiva, la derrota sufrida por Trump y la posición más débil que tendrá a partir de ahora también podría ser aprovechada por Delcy Rodríguez para correr la arruga y tratar de mantenerse en el poder hasta el fin del mandato del presidente norteamericano a la espera de vientos más favorables, aunque en el interín tenga que seguir haciendo concesiones al otrora archienemigo del régimen chavista, como por ejemplo la posibilidad de que Washington pueda tener una presencia militar permanente en suelo venezolano. Su estrategia es hacerse indispensable para la Casa Blanca y desincentivar así cualquier opción que implique su salida temprana del Palacio de Miraflores.

La oposición venezolana también tendrá que mover ficha. Especialmente su actual líder, María Corina Machado, quien tradicionalmente se ha mostrado claramente favorable a Trump -aunque no ha sido correspondida por el líder estadounidense que más bien ha tenido actitudes displicentes hacia ella-, descuidando las relaciones con los demócratas con quienes ahora tendrá que fortalecer unos lazos que hasta el momento han descansado principalmente sobre el Partido Republicano. Recordemos que Machado ofreció un apoyo explícito en las recientes elecciones a la candidata republicana a la Cámara de Representantes por Florida, María Elvira Salazar.

*Txomin Las Heras Leizaola es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.

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