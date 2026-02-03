Quién es Daniela Cabello, nueva ministra de Turismo en Venezuela e hija de Diosdado Cabello

Imagen difundida en X por Delcy Rodríguez donde aparece Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, tras ser designada ministra de Turismo de Venezuela. Foto: Archivo Particular

Este lunes 2 de febrero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó a Daniela Cabello —hija de Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen y ex mano derecha de Nicolás Maduro— como la nueva ministra de Turismo.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram.

Daniela Cabello, de 33 años, hace parte de las juventudes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue directora del Instituto Marca País desde hace dos años, así como de la Agencia Venezolana de Promoción de Exportaciones, según La Tercera.

Adicionalmente tuvo una carrera como cantante y fue productora de del programa Con el mazo dando, conducido por su padre.

Cabello, aparece en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro estadounidense. A finales de 2024, el entonces presidente Joe Biden le impuso medidas junto a otros funcionarios, como Alexis Rodríguez Cabello —jefe de inteligencia y primo de Diosdado Cabello—.

Diosdado Cabello también hace parte de la lista.

Daniela Cabello está casada con el reguetonero Omar Acedo, quien —de acuerdo con reportajes de El País— ha creado múltiples canciones para campañas del gobierno venezolano. La ministra está muy presente en redes sociales, acumula más de 400.000 seguidores en Instagram, donde suele mostrar sus actividades institucionales.

Este nombramiento ocurre en medio de una reconfiguración del régimen venezolano, un mes después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos. Daniella Cabello asumiría el cargo de ministra de Turismo como parte de un movimiento que refuerza los equilibrios de poder internos, en un contexto donde su padre, Diosdado Cabello, sigue siendo una figura clave del chavismo.

Daniela Cabello asumió el cargo en sustitución de la cubana Leticia Gómez, quien había sido designada por Nicolás Maduro durante la reestructuración de su gabinete tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Gómez, considerada cercana al entorno de los Cabello —en particular a Marley Contreras, esposa de Diosdado Cabello y exministra de Turismo—, cumplía además un rol clave como enlace entre Venezuela y Cuba, según El País.

Esa relación resulta estratégica para la supervivencia del régimen cubano, hoy bajo mayor presión tras los acontecimientos del 3 de enero y los nuevos bloqueos impulsados por Donald Trump.

