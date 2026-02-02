Estos son los detalles detrás de la cita entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington

Gustavo Petro, Donald Trump, Rosa Villavicencio y Marco Rubio son algunos de los protagonistas de la dura tensión que hay actualmente entre Colombia y Estados Unidos. Foto: Archivo Particular

La cita del presidente Gustavo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, ya tiene definidos hasta sus más mínimos detalles a menos de 12 horas de dar inicio en Washington. Las comitivas de los dos países ya quedaron acordadas, así como varios puntos de la agenda que tocarán los jefes de Estado en su primer encuentro presencial.

Sin cámaras y con apenas un puñado de funcionarios de los dos países se definirá una parte del futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en pleno cierre de mandato de Petro. Para esta cita que fue acordada hace menos de un mes, desde Colombia se tuvieron que adelantar gestiones para permitir el ingreso del presidente Petro a ese país, recalcaldo que sigue dentro de la denominada Lista Clinton y que ello podría representar problemas con la justicia norteamericana.

Sin embargo, como lo señalaron múltiples veces tanto la canciller Rosa Villavicencio como el embajador de Colombia en ese país, Daniel García-Peña, a El Espectador, Petro no tenía impedimentos para ingresas a ese país, a pesar de estar en la lista Ofac. Eso sí, al no tener visa, pues le fue retirada en el pasado mes de septiembre, la Casa Blanca le entregó un permiso por cinco días para su estadía en ese país.

Al respecto, García-Peña resaltó las garantías que ha entregado la administración Trump a toda la delegación colombiana y que ha hecho ver con optimismo esta cita, según dijo la canciller Villavicencio.

Los dos funcionarios serán los acompañantes de Petro en la cita con Donald Trump, agendada para las 11:00 a.m. y en la que por parte de Estados Unidos habría un número similar de funcionarios, aunque sin haber revelado sus nombres aún. Algunas voces de la Casa Blanca estiman que el Secretario de Estado, Marco Rubio, acudirá a la cita, siendo una de las figuras que más participación ha tenido en la región. Por ejemplo, actualmente es el encargado de asuntos en Venezuela por orden de Trump.

Sin embargo, también habrá un espacio contiguo para los otros miembros de la comitiva en el llamado Essential Staff en el que están, entre otros, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, o el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Su participación podría darse en esta cita, en caso de que el mandatario colombiano necesite alguna claridad sobre procesos que se desarrollen en Colombia.

En cuanto la agenda, el principal punto se centraría en la lucha antidrogas. Allí Colombia presentará las cifras alcanzadas durante la gestión del presidente Petro en los últimos tres años, pero en especial, en la última medición realizada por la ONU y que valió para una descertificación en esta materia el pasado mes de septiembre.

También habrá espacio para la materia de seguridad, en la que el presidente Petro dará muestras de los resultados en su política de paz total. En paralelo a la cita, desde Colombia se llevará a cabo la extradición a los Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’.

Por parte de Colombia también se buscará presentar una agenda sobre Venezuela en lo que Petro ha llamado la búsqueda de una transición hacía la democracia en ese país. Eso sí, se debe resaltar que el jefe de Estado colombiano considera que el depuesto dictador Nicolás Maduro se encuentra secuestrado y debe ser liberado para lograr la paz en un país que hoy administra de forma interina Delcy Rodríguez.

Pero en la previa a esta cita, Trump manifestó que tras la captura de Maduro, el discurso y el tono de Petro sobre los Estados Unidos cambió y estimó que su encuentro en la Casa Blanca será “bueno”.

*Con información de María Alejandra Medina, editora Internacional de El Espectador y enviada especial a Estados Unidos.

