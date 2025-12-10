¿Quién es Samantha Sofía Hernández, la joven mencionada por el presidente del Comité Nobel?

Fotografía de Samantha Sofía Hernández tomada de la cuenta X @TAMARA_SUJU. Foto: Archivo Particular

Samantha Sofía Hernandez es una adolescente venezolana que fue detenida arbitrariamente el pasado 19 de noviembre por las agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de la casa de sus abuelos en Caracas, según Partidos políticos de oposición y organizaciones no gubernamentales de Venezuela.

Su caso fue mencionado en el discurso de apertura de Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

Samantha cursaba decimos grado y tenía 16 años, su padre permanece desaparecido desde enero y, al igual que su hija, se presume que está retenido en uno de los centros de detención controlados por la dictadura, según La Nación.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) precisó que la adolescente fue detenida tras un allanamiento en la casa de sus abuelos, y subrayó que es hija de un hombre detenido en enero de 2025 y hermana de un perseguido político que hoy vive en el exilio, según Infobae.

Su familia asegura que anterior a su detención, la joven había sido “perseguida” por el regimen por ser hija de teniente Cristhian Hernández, militar exiliado, opositor del régimen.

“Hago la denuncia pública del secuestro de mi hija y hago totalmente responsable a Diosdado Cabello por toda la persecución familiar que nos tiene. Se la llevaron sin ninguna orden de detención, sin orden de allanamiento. Hago responsables al gobierno y al ministro de Interior por los daños ocasionados a mi hija, psicológicos, emocionales, físicos, ya que es una menor. Pido ayuda a los organismos internacionales para su pronta liberación", reclamó Ámbar Castillo, madre de Samantha Sofía en un video publicado en redes sociales.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, informó que la joven fue arrestada por agentes al servicio del régimen durante la tarde del 19 de noviembre en Caracas.

Otras organizaciones de derechos humanos señalan que el régimen ha adoptado métodos propios de operaciones nazis como el “sippenhaft”, castigando a familias enteras por la actuación de un solo miembro.

También recuerdan que los informes de Naciones Unidas recogen testimonios estremecedores de madres e hijas sometidas a torturas y violaciones durante detenciones secretas, y advierten que agentes venezolanos habrían sido entrenados en Cuba para aplicar este tipo de represalias contra los familiares de opositores, según La Nación.

Es cierto que, aunque las detenciones arbitrarias llevan años documentadas en Venezuela, la denuncia sobre el secuestro de Samantha Sofía Hernández fue lo primero que destacó Jørgen Watne Frydnes en su discurso de apertura del Comité Nobel durante la ceremonia de entrega a María Corina Machado, poniendo ese caso reciente como ejemplo del patrón de represión y persecución que sufre la población venezolana.

“Samantha Sofía Hernández, una adolescente de 16 años, el mes pasado fue brutalmente secuestrada por hombres enmascarados de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. La sacaron de la casa de sus abuelos. No sabemos dónde se encuentra actualmente, probablemente en uno de los centros de internamiento de la dictadura. Puede que esté con su padre, quien en enero desapareció sin dejar rastro”, afirmó Watne Frydnes en su discurso.

María Corina Machado, en el discurso leído por su hija Ana Corina Sosa Machado, puso especial énfasis en la situación de las mujeres en Venezuela, denunciando violaciones, torturas y violencia sexualizada durante detenciones y destacando que la represión no perdona siquiera a los menores y a las familias.

“Mujeres y adolescentes encarceladas siguen hoy sometidas a esclavitud sexual, obligadas a soportar abusos a cambio de una visita familiar, una comida o el simple derecho a bañarse. Aun así, el pueblo venezolano no se rinde”, afirmó la opositora en su discurso.

