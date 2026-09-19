Se tratará de un encuentro informal más que de una reunión bilateral en toda la regla, precisó. De darse, sería el primer contacto personal entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante…

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá el martes con la gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la ONU, anunció el viernes Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

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Delcy Rodríguez en Nueva York para reunión con Trump y la ONU: esto se sabe

Se tratará de un encuentro informal más que de una reunión bilateral en toda la regla, precisó. De darse, sería el primer contacto personal entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

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Por su parte, la cadena NTN24 asegura haber tenido acceso a una lista oficial que confirmaría la asistencia de Rodríguez como representante de Venezuela en el 81 periodo de sesiones del organismo.

Desde la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, Donald Trump se centró en relanzar la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando un acceso privilegiado para Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, que según la Constitución venezolana ostenta provisionalmente la presidencia hasta que se celebren elecciones, se amoldó rápidamente a la presión de Washington y se ha alineado decididamente con los objetivos económicos de Trump.

Reactivar la producción petrolera, muy disminuida durante lustros a causa de la crisis y las sanciones estadounidenses, representa un gran alivio para la maltrecha economía venezolana.

Trump ha elogiado repetidas veces la colaboración de Rodríguez, frente a la desconfianza de amplios sectores de la población del país latinoamericano y las críticas de la oposición.

El gobierno Trump reconoció legalmente al gobierno interino de la líder oficialista, para facilitar las negociaciones y levantar obstáculos legales. Al mismo tiempo, sacó a Rodríguez de su lista de dirigentes sancionados.

Esos gestos de respaldo económico no se han trasladado con la misma fuerza al campo político.

Rodríguez ha liberado a presos políticos y el gobierno ha iniciado un diálogo con parte de la oposición, pero líderes políticos dentro y fuera del país reclaman una fecha para las elecciones.

La gobernante interina de Venezuela logró una "tregua" tras años de represión, pero el país requiere de reformas institucionales urgentes, consideró el viernes la oenegé HRW, que estuvo ausente por casi dos décadas en esta nación.

"Hay una pausa en la represión", dijo a la prensa internacional, Federico Borello, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch, luego de reunirse el jueves con la líder chavista en Caracas.

Trump ha declarado en varias ocasiones que Venezuela celebrará comicios, pero sin poner fecha, por considerar que "aún no está lista".

La colaboración petrolera se ha acelerado, y Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos tomará el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles, mediante una participación en una empresa concesionaria encargada de la extracción.

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Paralelamente, Venezuela ha dado un vuelco en la agenda de seguridad y ha facilitado detenciones de capos del crimen organizado, como la reciente captura de Aníbal Alexander Canelón, alias "El Ingeniero", de la banda Tren de Aragua, a pedido de Washington.

Lavar imagen

Un encuentro con Trump "es dar muestras al resto del mundo de que Venezuela está, digamos, en otro momento saliendo de ese periodo de fuerte represión, haciendo más cómodo para los gobiernos del mundo el normalizar relaciones con Venezuela" explicó a la AFP Iván Rojas, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI).

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"Lavar la imagen para salir del aislamiento político en el que está sumida Venezuela es una estrategia de diplomacia distinta a la que había antes. Pero eso no significa respeto a los derechos humanos" opinó Juan Carlos Apitz, abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.

Trump tiene una apretada agenda el martes: el presidente estadounidense debe pronunciar su discurso ante la Asamblea General de la ONU en la mañana, y luego tendrá una reunión bilateral con el primer ministro británico, Andy Burnham.

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Donald Trump también debe mantener conversaciones con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y participar en un encuentro con los dirigentes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

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