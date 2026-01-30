Rodríguez: Reforma a Ley de Hidrocarburos no surgió de repente, se estudió con Maduro

Una escultura de balancín de petroleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

“Hay quienes piensan que esta Ley la sacamos de repente; no. Esta Ley la habíamos estudiado, su reforma, junto a Maduro. Me siento emocionada de poder decirle que estamos cumpliendo y al pueblo de Venezuela”, dijo Delcy Rodríguez en un acto público en referencia a la aprobación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobado por unanimidad este jueves 29 de enero.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos amplía beneficios fiscales y parafiscales, flexibiliza las condiciones económicas de los proyectos y reduce el control parlamentario sobre la constitución de empresas mixtas, abriendo mayores espacios a la participación de operadores privados.

La petición de la reforma de la Ley fue solicitada por Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional el día de la presentacion de la Memoria y Cuenta, a tan solo 12 días de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos. Defendió que estaba “orientada a atraer inversiones y desarrollar campos no explotados en beneficio del pueblo venezolano”.

“(La ley) Reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos”, insistió la encargada del Ejecutivo desde Miraflores, antes de firmar la normativa.

Rodríguez agradeció a los distintos sectores de la oposición que votaron por esta Ley y aseguró que “simboliza la cohesión nacional”.

La mandataria explicó con que con esta se podrán convertir las reservas de petróleo en felicidad para el pueblo y se interrogó: “¿De qué sirven las reservas más grandes de petróleo del planeta si no las podemos convertir en salarios, en hospitales, en alimentación, en educación?“.

Dijo que Venezuela está saliendo a la palestra y que va por “mejores prácticas internacionales para hacer de nuestra industria (Pdvsa) una gran potencia energética, con pleno apego y respeto a los derechos de la madre naturaleza”.

“Que vengan los inversionistas”

Delcy Rodríguez confirmó la llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que en ella también participó su Secretario de Estado, Marco Rubio. Afirmó que los dos países están dando “pasos importantes” y explicó que cesarán las restricciones en el espacio aereocomercial de Venezuela.

“Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir. Hoy nosotros también recibimos, como hemos estado recibiendo estos días, empresas transnacionales petroleras de Europa, de Asia”, informó.

Detalló que este jueves 29 de enero atendieron a una empresa de Indonesia y hablaron del contenido de la Ley de Hidrocarburos. “Damos la bienvenida a la inversión externa, a la inversión nacional para el desarrollo productivo en el área del petróleo, del gas y de la petroquímica”, precisó Delcy Rodríguez.

También adelantó que el barco para la exportación de la primera molécula de gas ya está en el país y anunció que partirá en las próximas hroas. Sin embargo, Rodríguez aún no ha dicho hacia qué país se exportará.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

