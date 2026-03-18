Rodríguez Zapatero le deseó “lo mejor” a Maduro y pidió que EE. UU. ayude a Venezuela

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla junto al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, en Caracas. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo en Venezuela para respaldar la Ley de Amnistía aprobada tras el derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez a dirigir el Palacio de Miraflores, presionada por Estados Unidos.

El exdirigente de España, que se ha mostrado cercano al chavismo y ha intervenido en procesos de negociación y mediación, dijo que ese instrumento es un “gesto unilateral” de la nueva líder, a quien felicitó por ello, y que es una buena oportunidad para la “reconciliación” de Venezuela.

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Él asistió a una sesión informativa en la Asamblea Nacional sobre dicha ley, en medio de la cual se le escuchó decir que “será una referencia porque no hay precedentes de una aprobación y aplicación tan rápida”. Cuando se hizo la pregunta sobre el rol que estaba cumpliendo en el proceso, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aseguró que “él no es un asesor, es el campeón de la paz en Venezuela” y que ha participado en procesos de liberaciones de opositores.

El pedido de Rodríguez Zapatero a Estados Unidos sobre Venezuela

El exmandatario español instó a quienes se han negado a los procesos de diálogo que ha emprendido el chavismo a “cambiar”, “reconocer errores” y “mirar hacia adelante”. Además, le pidió a Estados Unidos “ayudar a Venezuela” si lo que se quiere es una economía estable y aplaudió el establecimiento de relaciones entre ambos países, pese al derrocamiento por la fuerza de Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 3 de enero tras un ataque de Washington en Caracas.

Aunque no hizo referencia explícita sobre la situación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, presos en Nueva York bajo cargos de narcotráfico, pidió que se ponga “punto final al odio” en el país: “El poeta español Ortega y Gasset decía que la vida es una acción que se ejecuta siempre hacia delante y eso es lo que ha hecho Venezuela a partir del 3 de enero, y hay que tener una suerte de equilibrio entre la memoria y el olvido”.

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Rodríguez Zapatero agregó que había que ser solidario y que le deseaba “lo mejor” a la pareja, dirigiendo sus palabras a Nicolás Maduro Guerra, hijo del exlíder chavista que estaba muy cerca de él, entre los diputados presentes en la declaración que dio.

Si bien el español alabó la Ley de Amnistía, esta iniciativa ha sido criticada, entre otras cosas, por la falta de transparencia y porque es insuficiente ante la problemática de los presos políticos en el país. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo que Caracas “se ha propuesto corregir algunos errores del pasado”, pero pidió “más transparencia y la lista oficial de las personas liberadas, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención”.

Él fue criticado por el canciller Yvan Gil, quien lo acusó de tener un “sesgo inmoral”. Además, el diputado Rodríguez, durante la intervención con el exdirigente español, también se fue contra Türk: “Ese señor es un enemigo de Venezuela. Ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal”.

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