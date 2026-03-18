Lo que se sabe de la bomba hallada en Colombia y que Petro dice que es de Ecuador

El explosivo hallado en la frontera entre Colombia y Ecuador fue detonado. Foto: Archivo Particular

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Un bombardeo ejecutado el 3 de marzo de 2026 en la provincia amazónica de Sucumbíos, en la frontera norte de Ecuador, se convirtió en el centro de las más recientes tensiones entre los gobiernos de Daniel Noboa y de Gustavo Petro, quien recientemente dijo que eso respondía a un caso de posible bombardeo.

La operación dirigida por Ecuador y Estados Unidos contra un campamento del grupo armado Comandos de la Frontera, que se denominó “Exterminio Total” y que tenía como blanco principal a alias Mono Tole, quedó en medio de las denuncias del mandatario colombiano, quien recientemente afirmó que la bomba hallada en Putumayo “es del Ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”.

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Esa acción ecuatoriana se inscribió en la nueva estrategia que tiene el país andino para desarticular estructuras del narcotráfico y la minería ilegal. La operación, que se ejecutó con inteligencia compartida con Estados Unidos, combinó el uso de aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones, drones y unidades terrestres para reconocimiento y bombardeo, según fuentes militares citadas por el diario Primicias.

La ofensiva se centró en un campamento ubicado en un sector rural de Sucumbíos, que según las autoridades funcionaba como centro de entrenamiento y descanso para integrantes de los Comandos de la Frontera, grupo vinculado al narcotráfico que tiene como miembros, entre otros más, a combatientes disidentes de las FARC. La información oficial apuntaba a que el sitio tenía capacidad para albergar a cerca de 50 combatientes y era frecuentado por su cabecilla, alias Mono Tole.

Tras el bombardeo, fuerzas militares ingresaron al área y recopilaron armamento e indicios vinculados a actividades ilícitas. No obstante, no se confirmaron capturas ni bajas. El Comando Sur de Estados Unidos calificó la operación como “exitosa” y señaló que incluyó el inicio de “operaciones cinéticas letales” de Ecuador.

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¿Qué se sabe de la bomba hallada en la frontera con Ecuador?

Unos campesinos de la zona le indicaron al medio The New York Times que, entre cultivos de coca y plataneras, yacía un cilindro de acero de casi 2 metros de largo. Los expertos consultados por dicho medio de comunicación identificaron la munición como una Mark-82 de diseño estadounidense, una bomba de 227 kilogramos muy utilizada en la guerra aérea moderna.

Una fuente militar de las Fuerzas Armadas de Ecuador le confirmó al medio de comunicación La Hora que actualmente la Fuerza Aérea ecuatoriana no cuenta con la capacidad de lanzar una bomba similar a la hallada por Colombia.

Con base en unas fotografías que han circulado al respecto, pues los detalles no han sido confirmados por las autoridades, se cree que el artefacto describe componentes de una bomba aérea de fragmentación de 250 kilogramos o de una munición de aviación similar. También señaló que la nomenclatura y el formato de las instrucciones son de estándar OTAN. Si bien Ecuador dispone del tipo de bomba hallada en Colombia, aquellas están en desuso, pues la Fuerza Aérea no cuenta en este momento con aeronaves con plataformas de tiro para este tipo de artefactos.

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“Falso”: la respuesta de Ecuador a las denuncias de Petro

En medio del Consejo de Ministros del 16 de marzo, el dirigente denunció que artefactos explosivos estarían siendo lanzados desde el país vecino hacia territorio colombiano, diciendo que Quito y Washington son los responsables de ello. “Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó el presidente: “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se van a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien”.

Sin embargo, desde el Palacio de Carondelet negaron su postulado. Su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, descalificó la denuncia y en redes sociales escribió: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas: estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

Según dijo, “desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas (...). Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

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