Rubio amenaza con la fuerza si Rodríguez no ayuda a EE. UU.: “Conoce el destino de Maduro”

Tras su comparecencia en el Congreso, Marco Rubio mantendrá este miércoles una reunión a puerta cerrada con María Corina Machado. Foto: EFE - WHITE HOUSE PRESS OFFICE HANDOUT

El secretario de Estado, Marco Rubio, advertirá el miércoles ante el Senado estadounidense que la nueva líder chavista, Delcy Rodríguez, podrá ser derrocada, como sucedió con Nicolás Maduro, según un extracto del discurso que pronunciará ante los legisladores.

El jefe de la diplomacia acudirá a una comisión del Senado para explicar el operativo que, en medio de bombardeos sobre Caracas, terminó el 3 de enero con la detención de Maduro, así como los próximos pasos del gobierno de Donald Trump en el país latinoamericano.

Rodríguez, que ahora lidera un proceso gradual de cambios, “conoce muy bien el destino de Maduro”, dirá Rubio, según su testimonio, que fue divulgado por el Departamento de Estado.

“Creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”, señalará el funcionario. “No se equivoquen: como ha afirmado el presidente, estamos preparados para usar la fuerza, para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan”.

Rubio, exsenador republicano, aceptó testificar ante sus antiguos colegas después de semanas en las que los demócratas acusaron a la administración Trump de engañar a los legisladores y de exceder su autoridad al usar la fuerza.

Comandos estadounidenses irrumpieron en la capital venezolana el 3 de enero y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. La pareja fue trasladada a Nueva York para ser juzgada por cargos de narcotráfico presentados por Estados Unidos, delitos que ellos niegan.

Rubio, en su testimonio preparado, defiende enérgicamente la operación, al afirmar que su país “arrestó a dos narcotraficantes” y califica a Maduro de “narcotraficante inculpado, no un jefe de Estado legal”. También se le escuchará decir: “No estamos en guerra contra Venezuela”.

“Todo esto se logró sin la pérdida de una sola vida estadounidense, ni una ocupación militar continua”, añadirá: “La historia ofrece pocos ejemplos en los que se haya logrado tanto a tan bajo costo”. Las autoridades venezolanas dicen que más de 100 personas murieron, tanto venezolanos como cubanos que intentaron (sin éxito) proteger a Maduro.

Trump ha exigido que Rodríguez trabaje para beneficiar a las empresas petroleras estadounidenses. El magnate republicano indicó horas después de derrocar a Maduro que prefería presionarla a ella en lugar de tratar de empoderar a la oposición venezolana, y apartó a su líder, María Corina Machado, a quien calificó de una “mujer muy agradable”, pero que no inspira “respeto”.

Tras su comparecencia en el Congreso, Rubio mantendrá este miércoles una reunión a puerta cerrada con ella, ganadora del Premio Nobel de Paz, informó el Departamento de Estado. Rubio, estadounidense de origen cubano y ferviente crítico de los izquierdistas latinoamericanos, defendió como senador la oposición de Machado.

