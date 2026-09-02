Secretario de Energía de EE. UU. está en Venezuela para firmar un nuevo contrato de Chevron

Chris Wright y su delegación fueron recibidos por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett. Foto: EFE - WILL OLIVER

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó el martes a Venezuela para participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, cuatro días después del anuncio de un histórico macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas.

Wright y su delegación fueron recibidos pasadas las 8:30 p. m., hora local, por la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, próximo a Caracas, según la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes de la llegada.

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Se trata de la segunda visita de Wright a Venezuela luego de que el pasado febrero viajara a Caracas para establecer una asociación energética a largo plazo acordada con Delcy Rodríguez.

La nueva visita tiene como objetivo la firma de un nuevo contrato para Chevron, según explicó en una llamada con periodistas un funcionario estadounidense, quien detalló que está previsto que el miércoles la petrolera estadounidense anuncie “la ampliación de sus operaciones actuales en el país, algo que también incrementará la capacidad productiva (de Venezuela)”.

El pasado viernes, Caracas y Washington anunciaron un acuerdo petrolero “histórico”, que, según Rodríguez, tendrá una vigencia de veinticinco años con un objetivo de producción superior a los 1,5 millones de barriles diarios. Estados Unidos, sin embargo, habló de concesiones por un siglo y de su control en la empresa North American Blue Energy Partners.

En febrero, Wright y Rodríguez apostaron por la superación de las diferencias entre Venezuela y Estados Unidos, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron en 2019 y fueron restablecidas en marzo pasado.

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Wright visitó entonces con Rodríguez las instalaciones de una de las plantas que opera Chevron en la Faja del Orinoco, una zona que se extiende por el este del país.

El pasado 23 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Wright está “dirigiendo Venezuela” y lo felicitó por el “gran trabajo” que está haciendo “mejor que nadie nunca antes”.

Venezuela cedió este año el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero, al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido Hugo Chávez.

La reforma en mención, que se aprobó el mismo mes de enero en el que fue depuesto y capturado Nicolás Maduro por tropas estadounidenses en Caracas, ha permitido la llegada de nuevo capital. Según Rodríguez, se ha suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en “más de 76 áreas productivas de hidrocarburos”.

Ella anunció recientemente que su país está produciendo 1,23 millones de barriles por día (bpd), su nivel más alto desde febrero de 2019. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de bpd de crudo.

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