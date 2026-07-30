Secuestro en Táchira: hombres armados se llevaron al reverendo colombiano Samuel Salazar

Imagen de referencia del Puente Internacional Francisco de Paula Santander sobre el río Táchira. Foto: EFE - Mario Caicedo

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El pasado 26 de julio, sujetos armados secuestraron al reverendo colombiano Samuel Salazar en el municipio Capacho Nuevo, zona del estado Táchira, fronteriza con Colombia.

El Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y el Foro Internacional de Víctimas denunciaron en un comunicado el secuestro de Salazar, consejero de paz por las Américas y delegado de la sociedad civil para las migraciones.

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El hecho se registró aproximadamente a las 4:00 p. m. El texto explica que la madre del reverendo contó que hombres armados no identificados se lo llevaron en un vehículo con rumbo desconocido y desde entonces no tiene ninguna información de su hijo.

El acompañante de Salazar también fue secuestrado, pero posteriormente liberado bajo amenaza de no denunciar lo sucedido.

Sobre el secuestro de Salazar no hay más información que la publicada por las organizaciones colombianas. Hasta el momento de esta publicación, las autoridades tachirenses o nacionales no se han pronunciado al respecto.

Primer secuestro en Táchira en años

El gobernador del estado, Freddy Bernal, declaró el pasado 13 de mayo de 2026 que en Táchira no se registraban secuestros ni extorsiones desde hace cuatro años. Lo atribuyó a su trabajo en materia de seguridad como mandatario regional y el hecho anteriormente bajo la figura de protector.

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Sin embargo, no ha ofrecido declaración alguna sobre la situación actual del reverendo Salazar. Los organismos internacionales exigieron a los captores respetar su vida e integridad, además de que las autoridades encargadas en materia de seguridad gestionen lo necesario para su libertad. Tampoco hay información con respecto a la presencia de Salazar en territorio venezolano.

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