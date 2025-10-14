Tragedia en El Callao: al menos 14 mineros mueren tras el colapso de una mina en Venezuela

Imagen de referencia. El Cuerpo de Bomberos del municipio Roscio aseguró que están haciendo un plan de rescate, después de 14 muertos en una mina de oro en Venezuela. Foto: Redes Sociales

Al menos 14 personas fallecieron en una mina de oro ubicada en el municipio El Callao, en el sur de Venezuela, debido a las fuertes lluvias del fin de semana, según informó el Cuerpo de Bomberos del municipio Roscio.

Gregory González Acevedo, director de Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan), indicó a través de redes sociales que se instaló un puesto de mando para coordinar las operaciones de recuperación de los cuerpos que estaban atrapados en el complejo minero conocido como Las Cuatro Esquinas de Caratal.

El procedimiento tras la tragedia, detalló Zoedan, consta de dos pasos fundamentales: primero, bombear el agua acumulada en todos los pozos del sector para bajar el nivel y, en segundo lugar, evaluar las labores de rescate.

Desde el 12 de octubre, los trabajos de emergencia están a cargo de la Protección Civil, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), según anunció el Cuerpo de Bomberos de Roscio a través de Instagram.

Por su parte, Coromoto Lugo, alcalde de El Callao, publicó un mensaje de apoyo en la misma red social, expresando que “el alcalde y la población se unen al duelo que enluta a muchas familias por la triste pérdida física de los mineros que, laborando y buscando el sustento, perdieron la vida”.

Testigos que presenciaron el desastre aseguraron a la agencia AP que 11 de los fallecidos murieron por las inundaciones en las zonas donde el terreno cedió, después de que las lluvias se prolongaran por cuatro horas el domingo.

Además, otro grupo de mineros perdió la vida al dirigirse hacia el área donde estaban ubicadas las motobombas, equipos usados para extraer el agua acumulada en el subsuelo durante las actividades mineras. Allí fallecieron tres personas.

El medio BBC Mundo destacó que en Venezuela la minería es una actividad constante, pero su ejecución, en muchas ocasiones, se realiza en condiciones precarias de seguridad. En El Callao, un municipio con aproximadamente 30.000 habitantes, la mayoría depende del trabajo en la extracción de oro.

Asimismo, ambientalistas e investigaciones han denunciado que en esta zona se está produciendo un ecocidio. Un informe de FundaRedes alertó a las instituciones del Estado venezolano sobre el extractivismo en el territorio nacional, especialmente en estados como Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, donde se concentran actividades mineras intensas y con impactos ambientales graves.

