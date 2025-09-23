No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

Trump se burla del entrenamiento de la milicia de Venezuela: “Una amenaza muy seria”

En medio de las tensiones por la ofensiva estadounidense en el mar Caribe, el republicano publicó un video en el que, con tono irónico, hizo referencia a la fuerza que Maduro está tratando de impulsar en contra de las acciones militares estadounidenses.

Agencia EFE
23 de septiembre de 2025 - 11:38 a. m.
Venezolanos participan de entrenamientos militares en San Cristóbal, estado Táchira.
Venezolanos participan de entrenamientos militares en San Cristóbal, estado Táchira.
Foto: AFP - Agencia AFP
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció burlarse de los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela, con la publicación de un video en el que comenta, en tono irónico, sobre la “amenaza muy seria” que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

“Ultrasecreto: hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”, escribió el líder republicano en su red, Truth Social, junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

Vínculos relacionados

Padres de colombianos presos en Venezuela: “Esto es un secuestro”
Los sospechosos de matar a B-King: esta es la Familia Michoacana
Donald Trump dice no y rechaza la invitación a dialogar de Nicolás Maduro

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento como parte de defensa de Caracas contra la “amenaza” del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en las redes sociales.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se han elevado después de que Washington anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas con origen desconocido.

El sábado pasado, Trump advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro pagará un precio “incalculable” si no readmite a los “presos” que “ha forzado a ir a Estados Unidos”.

El país del norte incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales en el mar Caribe, justificando la necesidad de “combatir el narcotráfico” y con el foco en el Cartel de los Soles que, según el gobierno de Trump, está liderado por Maduro.

Mientras, el venezolano anunció que los entrenamientos liderados por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se realizan en respuesta a la amenaza del “imperio norteamericano”, frente al que la nación suramericana está más unida que nunca, según aseguró.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Venezuela

Nicolás Maduro

Estados Unidos

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar