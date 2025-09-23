Trump se burla del entrenamiento de la milicia de Venezuela: “Una amenaza muy seria”

Venezolanos participan de entrenamientos militares en San Cristóbal, estado Táchira. Foto: AFP - Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció burlarse de los entrenamientos de las milicias ciudadanas en Venezuela, con la publicación de un video en el que comenta, en tono irónico, sobre la “amenaza muy seria” que suponen, en medio de la escalada de tensiones bilaterales.

“Ultrasecreto: hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”, escribió el líder republicano en su red, Truth Social, junto a imágenes de varias mujeres civiles recibiendo adiestramiento de instructores militares venezolanos, ante gritos y risas de los espectadores.

El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento como parte de defensa de Caracas contra la “amenaza” del despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en las redes sociales.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se han elevado después de que Washington anunciara el hundimiento de cuatro embarcaciones adjudicadas al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas con origen desconocido.

El sábado pasado, Trump advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro pagará un precio “incalculable” si no readmite a los “presos” que “ha forzado a ir a Estados Unidos”.

El país del norte incrementó en agosto su presencia militar en aguas internacionales en el mar Caribe, justificando la necesidad de “combatir el narcotráfico” y con el foco en el Cartel de los Soles que, según el gobierno de Trump, está liderado por Maduro.

Mientras, el venezolano anunció que los entrenamientos liderados por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se realizan en respuesta a la amenaza del “imperio norteamericano”, frente al que la nación suramericana está más unida que nunca, según aseguró.

