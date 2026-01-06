Logo El Espectador
Mundo
Venezuela

Trump se fijó en Delcy Rodríguez y no en Ma. Corina Machado basado en un análisis de la CIA

Un informe citado por medios estadounidenses asegura que interactuar con la cúpula chavista ofrecía más estabilidad que hacerlo con la oposición.

Agencia EFE
06 de enero de 2026 - 08:17 p. m.
Delcy Rodríguez, sucesora de Maduro, y María Corina Machado, líder de la oposición mayoritaria en Venezuela.
Foto: EFE - Miguel Gutiérrez/ STIAN LYSBERG SOLUM
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de respaldar a la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en lugar de a la líder opositora María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro, se basó en una evaluación clasificada de la CIA y en la asesoría de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, informaron The Wall Street Journal (WSJ) y The New York Times.

Según fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el WSJ, una reciente evaluación de inteligencia presentada a Trump y a un círculo reducido de su Administración concluyó que los leales al Gobierno eran los “mejor posicionados” para liderar un gobierno provisional en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo.

Cinco años después del asalto, los indultos de Trump reabren la herida del Capitolio
Trump dice que Rubio, Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela

El análisis de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) determinó que figuras clave del chavismo, incluida Rodríguez, que ayer lunes juramentó como mandataria encargada, podrían mantener el orden, mientras que la oposición -liderada por Machado y Edmundo González, ampliamente considerado como el verdadero ganador de las elecciones de 2024 contra Maduro- tendría dificultades para gobernar.

El New York Times añade que, además del informe de inteligencia, la postura de Rubio fue determinante.

El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que respaldar a la oposición podría desestabilizar aún más el país y requerir una presencia militar estadounidense más robusta.

El medio apunta que este giro ha puesto en una situación difícil a los congresistas republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, quienes se han visto obligados a reiterar su apoyo a Machado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas tras una intervención militar de Estados Unidos y después fue trasladado a Nueva York.

Maduro y Flores comparecieron este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la primera audiencia del proceso judicial que los acusa de narcotráfico, conspiración y corrupción, cargos de los que se han declarado inocentes.

Por Agencia EFE

