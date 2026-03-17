Trump sugirió que Venezuela se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump presiona a la administración venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez. Ella ya fue reconocida por las autoridades estadounidenses como la jefa de Estado. Foto: EFE - AARON SCHWARTZ / POOL

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al triunfo de Venezuela sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, sugiriendo de manera irónica que el país latinoamericano podría convertirse en el “estado 51”.

“¡Vaya! Venezuela derrotó esta noche a Italia por 4-2 en el WBC (béisbol). Están jugando realmente muy bien. Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela. Me pregunto a qué se debe esta magia (…). ¿Estado número 51?”, dijo el presidente republicano en un mensaje en Truth Social, su red social.

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Tras superar a Italia, Venezuela se medirá este martes a la selección de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, un partido que se jugará en el LoanDepot Park de Miami.

El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela “restablecer relaciones diplomáticas y consulares”, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro, en una operación ordenada por Trump que terminó en su derrocamiento por la fuerza.

Posteriormente, el día 10 del mismo mes, el Departamento de Estado notificó al tribunal de Nueva York que lleva el caso contra Maduro que reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como jefa de Estado. En una carta enviada por el encargado para Latinoamérica de dicha entidad, Michael Kozak, al fiscal Jay Clayton, quien lleva el caso del exlíder chavista, se dejó constancia de ello.

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La misiva citó declaraciones de Trump en la cumbre realizada en Miami con presidentes de América Latina, en la que él señaló que se reconoció formalmente al Gobierno venezolano. “De hecho, los hemos reconocido legalmente”, advirtió el republicano.

En el escrito, Kozak sostuvo que “la normalización facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar la reconciliación política en Venezuela”, donde Rodríguez lidera Miraflores bajo la presión de Washington, que ha llevado a la reforma de la Ley de Hidrocarburos y al establecimiento de una amnistía para los presos políticos, que ha sido criticada por ser insuficiente.

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