Álvaro Pulido Vargas, de 62 años y originario de Colombia, fue acusado formalmente en 2019 y 2021 de lavado de dinero por más de 2000 millones de dólares provenientes de sobornos y fraudes vinculados al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro fue capturado en…

Un hombre acusado de participar en tramas masivas de soborno y lavado de dinero vinculadas a funcionarios venezolanos fue arrestado por las autoridades estadounidenses y comparecerá ante un tribunal en Florida esta semana, dijeron el domingo fiscales federales.

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Un fugitivo en casos de lavado de dinero en Venezuela comparecerá ante tribunal de EE. UU.

Álvaro Pulido Vargas, de 62 años y originario de Colombia, fue acusado formalmente en 2019 y 2021 de lavado de dinero por más de 2000 millones de dólares provenientes de sobornos y fraudes vinculados al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro fue capturado en Venezuela por el ejército estadounidense en enero y trasladado a la ciudad de Nueva York, a la espera de un juicio por cargos federales de narcotráfico.

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La fiscalía federal para el Distrito Sur de Florida anunció el arresto de Pulido Vargas en un comunicado de prensa el domingo, y dijo que estaba programado que compareciera ante el tribunal el martes. No quedó claro de inmediato cuándo ni dónde había sido arrestado.

Pulido Vargas “ya no es un prófugo de la justicia”, dijo el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, en el comunicado de prensa.

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Los fiscales federales no respondieron de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban detalles. No había ningún abogado registrado para Pulido Vargas en los expedientes de las dos acusaciones.

Pulido Vargas y Alex Saab, un ex alto funcionario venezolano, fueron acusados formalmente en 2019 de lavar 350 millones de dólares en relación con una supuesta trama de sobornos que involucraba al sistema de cambio de divisas controlado por el gobierno de Venezuela, dijeron los fiscales.

Saab se declaró culpable el mes pasado de un cargo de lavado de dinero, lo que generó especulaciones de que los fiscales federales podrían usar su declaración para fortalecer su caso contra Maduro.

Como parte de la declaración de culpabilidad, Saab acordó cooperar con los investigadores.

La acusación de 2021 imputa a Pulido Vargas y a cuatro coacusados de lavar las ganancias de otra supuesta trama de sobornos que involucra 1,6 millardos de dólares en contratos del gobierno venezolano para proveer alimentos y medicinas, dijeron los fiscales.

“Las acusaciones describen una profunda traición al pueblo venezolano; corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y viviendas fundamentales para el enriquecimiento personal”, dijo Jason Reding Quiñones, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, en el comunicado de prensa.

Maduro presidió un colapso económico que condujo a una inflación descontrolada, a una escasez extrema y a un éxodo asombroso de venezolanos del país. El país sigue luchando contra la pobreza profunda y los altos costos de los alimentos durante la presidencia interina de Delcy Rodríguez.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han declarado inocentes de los cargos federales por drogas en Nueva York. Hay un juicio programado para el año que viene.

El Departamento de Justicia anunció recientemente nuevos cargos contra la pareja, acusándolos de torturar a detenidos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Un abogado de Maduro ha dicho que él niega los nuevos cargos.

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