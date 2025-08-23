Una valla con la recompensa por Maduro fue derribada en la frontera con Colombia

Un hombre retira una valla con la imagen de Nicolás Maduro y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario (Colombia). Foto: EFE - Mario Caicedo

Una valla con la recompensa que ofrece el Gobierno de Estados Unidos por Nicolás Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, fue instalada este sábado del lado colombiano de la frontera con la nación caribeña. Poco después, fue derribada.

El aviso, de grandes dimensiones, sorprendió a quienes transitaban por la autopista internacional Simón Bolívar, que conecta a Colombia con Venezuela, a la altura del municipio de Villa del Rosario, vecino a Cúcuta, capital del departamento fronterizo de Norte de Santander.

En la valla estaba la recompensa de US$ 50 millones que Estados Unidos está ofreciendo por Maduro y la de US$ 25 millones que pide por Cabello, por delitos como “conspiración para el narcoterrorismo” y para exportar cocaína, entre otros.

El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, José Guillermo Ruiz, le dijo a la agencia EFE que la valla fue instalada sin ningún tipo de autorización y sin cumplir los requisitos establecidos por la administración municipal.

“Nos pusimos en contacto con el responsable del proceso, el subsecretario de Control Urbano, quien confirmó que no existía permiso alguno y se solicitó el desmonte de la publicidad”, agregó el funcionario.

De hecho, un video que empezó a circular por redes sociales muestra que un hombre no identificado se bajó de un carro negro para quitar el aviso. Después de dejar el afiche arrumado en el suelo, se dirigió a su auto y se fue del lugar. Esto ocurrió a la par de que la región sigue expectante frente a lo que va a pasar con el movimiento de los buques estadounidenses por el mar Caribe, una acción que el gobierno de Donald Trump ha enmarcado en su cruzada contra el narcotráfico.

Momento en el que un hombre desciende de un carro y arranca la valla con anuncios de pago de recompensa por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que ofrece Estados Unidos. La valla había sido instalada en plena autopista internacional que comunica a Colombia con Venezuela.… pic.twitter.com/AZl38BLLaM — NTN24 (@NTN24) August 23, 2025

Esta semana, Estados Unidos envió tres buques de la Armada con 4.000 soldados a aguas del Caribe, cerca de Venezuela. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que esa acción tiene el propósito de “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”. Ese despliegue ha elevado la tensión en Venezuela, donde las milicias afines al Gobierno realizan este sábado una jornada de alistamiento en cuarteles y plazas convocada por Maduro.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció el 7 de agosto la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, quien en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, fue acusado de delitos de narcotráfico y terrorismo. A eso le siguió en enero pasado una recompensa de US$ 25 millones por su captura, que desde inicios de agosto se duplicó. Según Estados Unidos, el Gobierno de Venezuela está vinculado al Cartel de los Soles, un grupo de narcotraficantes que está catalogado como organización terrorista.

