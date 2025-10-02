Venezuela acusa incursión de aviones de combate de EE. UU. en medio de creciente tensión militar

Esta fotografía de archivo muestra a un avión de combate polivalente furtivo estadounidense Lockheed Martin F-35 esperando un reabastecimiento aéreo. Foto: AFP - CLEMENT MAHOUDEAU

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció este jueves 2 de octubre que el sistema de defensa aéreo del país detectó más de cinco vectores que fueron identificados como aviones de combate estadounidenses.

“El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas, los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores”, aseguró Padrino.

Estas advertencias coinciden con la reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró estar en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga. Con ese argumento, el mandatario justificó los tres ataques militares ordenados el mes pasado contra embarcaciones en el mar Caribe, que dejaron un saldo de 17 muertos.

Estados Unidos movilizó hace casi un mes 10 aviones F-35 a Puerto Rico, como parte de estas maniobras, que incluyen igualmente el despliegue de ocho buques de guerra.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tachado este operativo de “asedio” y “amenaza”.

Caracas cree que Donald Trump está utilizando el narcotráfico como pretexto para derrocar a Maduro y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Venezuela busca “defender su soberanía”

Maduro respondió con la movilización de milicias y ejercicios militares, como el del 20 de septiembre en La Orchila, en el norte del país.

Movilizó buques de guerra, helicópteros, aviones caza y de transporte y vehículos anfibios con 2.500 efectivos.

También realizó simulacros para emergencias y jornadas de entrenamiento para los alistados en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles.

El mandatario ha dicho además que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes.

Su alcance no está claro. Nunca se ha aplicado antes y podría llevar a la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

Maduro adelantó además por decreto el inicio de la Navidad para el 1 de octubre para defender “el derecho a la felicidad”.

Lo mismo hizo en 2024 tras protestas poselectorales que dejaron 28 muertos y 2.400 detenidos.

El gobierno decoró edificios públicos con luces y celebró el inicio de la temporada con fuegos artificiales, como en la sede del servicio de inteligencia, el temido Helicoide, donde hay “presos políticos”.

Padrino presentó un balance de operaciones contra el narcotráfico y anunció incluso la destrucción de campamentos pertenecientes a las guerrillas colombianas del ELN y disidencias de las FARC.

“Estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico, ante cualquier intruso”, señaló el ministro.

“Quien esté operando por allí, narcotraficantes, salgan del territorio venezolano, salgan a delinquir a otra parte”, insistió.

