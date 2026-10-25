Venezuela es gobernada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, bajo fuerte presión de Washington, desde que en enero Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense y trasladado a una cárcel en Nueva York bajo acusaciones de…

Las condiciones que permitieron el regreso a Venezuela de la líder de la oposición María Corina Machado es "resultado directo" del proceso de "reconciliación" que se lleva adelante en una mesa de diálogo con respaldo de Estados Unidos, declaró este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Venezuela: EE. UU. liga el regreso de María Corina Machado al diálogo en el que media

Venezuela es gobernada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, bajo fuerte presión de Washington, desde que en enero Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense y trasladado a una cárcel en Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico.

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Tras meses en la clandestinidad, Machado anunció este domingo su regreso a Venezuela. Reapareció en un acto religioso en el estado Lara. "Estoy aquí. Con ustedes", trinó en su cuenta de X.

Machado había salido de Venezuela en diciembre de 2025 mediante una operación secreta y marítima, con el apoyo de Estados Unidos, para poder viajar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz.

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"Las condiciones que han permitido el regreso seguro de Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación mediante las cuales cientos de presos políticos han sido liberados y cientos de opositores han podido volver desde el exilio", dijo Rubio posteriormente en las redes sociales este domingo.

"Esperamos que todos los actores respalden este diálogo que representa la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en 30 años para alcanzar no solo unas elecciones justas y libres sino también una democracia duradera", añadió el secretario de Estado.

Por su parte, la delegación opositora en la mesa de diálogo político de Venezuela celebró el domingo el retorno "en libertad" al país de la líder de la oposición.

"Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado", señaló en un mensaje en X la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, al asegurar que la vuelta de Machado es resultado de la negociación con el gobierno interino que se adelanta con apoyo de Estados Unidos.

La semana pasada Estados Unidos felicitó la conclusión de una tercera ronda del diálogo entre el gobierno interino y representantes de un sector de la oposición.

Machado, quien permaneció por 10 meses en el exilio, no fue convocada a esas conversaciones, pero aseguró que no las obstaculizaría.

La coincidencia de los mensajes de Rubio y Figuera ha sido leída por algunos como que el regreso de Machado, "con EE. UU. esperando que ella no obstruya el proceso político que actualmente tienen en marcha con Delcy Rodríguez", dijo, por ejemplo, el reportero Thomas van Linge.

"Aunque pretende lo contrario, el comunicado de Rubio deja claro que la vuelta de María Corina Machado (MCM) a Venezuela no fue algo consensuado con Estados Unidos. Pero, además, en el segundo párrafo Rubio le hace una clara advertencia a MCM para que ‘apoye’ los tiempos de la mesa de negociación que Estados Unidos empujó entre la AN2015 (Asamblea Nacional de 2015) y los Rodríguez", comentó en redes sociales el periodista investigativo venezolano Roberto Deniz.

Los intentos de María Corina para volver

En septiembre pasado, el equipo de Machado había denunciado que en ocho ocasiones la líder opositora, quien permanecía en Panamá, había intentado regresar a su país, pero que de distintas maneras se lo habían impedido.

La opositora luego visitó varios países, entre ellos Estados Unidos, en donde le dio la medalla del Nobel a Donald Trump. Al decantarse por negociar con la líder chavista Delcy Rodríguez, Washington posteriormente dejó a Machado al margen del proceso de transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York, en donde enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo y tortura.

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"Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo", declaró Trump esta mañana a reporteros en Washington luego de que trascendiera la noticia sobre su regreso a Venezuela.

En junio de este año, el Wall Street Journal reportó que Machado había emprendido el viaje hacia Venezuela desde Estados Unidos ese mismo mes, pero una orden de Washington la habría obligado a abortar su misión. Funcionarios de la administración de Donald Trump le habrían pedido que diera vuelta cuando su vuelo privado, que iba desde Virginia hacia Curazao, sobrevolaba Carolina del Norte. Machado supuestamente obedeció.

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En días pasados, empezó a correr el rumor de que María Corina regresaría para unirse a las manifestaciones convocadas en Venezuela para conmemorar los tres años de las elecciones primarias de octubre de 2023, que Machado ganó. Posteriormente, el régimen de Maduro le impidió participar en las elecciones del año siguiente, para las que la oposición se inclinó por Edmundo González.

No se sabe exactamente cuándo ni de qué manera llegó Machado a Venezuela.

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