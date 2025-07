Venezuela, en alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo, según la UE

Imagen de referencia de una sesión llevada a cabo dentro del Parlamento Europeo. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

El plenario del Parlamento Europeo respaldó este miércoles las modificaciones a la lista de la Unión Europea sobre jurisdicciones de “alto riesgo” en materia de lavado de activos, que suma a Venezuela y remueve a Panamá.

El pasado 10 de junio, la Comisión Europea -el brazo ejecutivo del bloque- añadió a esa lista a diez actores, incluyendo a Venezuela y Mónaco, aunque retiró de la misma a otros ocho países, contando a Panamá, Jamaica y Barbados.

“El Parlamento decidió no plantear objeciones a una propuesta de la Comisión sobre la actualización de la lista de la Unión Europea de terceros países y territorios de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, indicó el servicio de prensa de la institución.

“Es un reconocimiento al trabajo serio que estamos haciendo como país”, reaccionó en X el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cuyo Estado ha sido señalado en múltiples ocasiones de ser un paraíso fiscal. En 2016, por ejemplo, fue el epicentro de los “Panama papers”, el escándalo internacional que delató cómo personalidades de todo el mundo utilizaron un bufete panameño para esconder dinero y evadir impuestos.

Sin embargo, a partir de ese momento, Panamá realizó reformas legales, entre ellas la penalización de la evasión fiscal, lo que le permitió salir en 2023 de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Los países incluidos en esa lista deben “aplicar una mayor vigilancia en las transacciones. Esto es importante para proteger el sistema financiero de la Unión Europea”, aseguró la Comisión. La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, señaló en junio que la identificación de los territorios “de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero” del bloque.

En esa oportunidad, el gobierno de Venezuela consideró “ridícula” la lista y señaló que lo que “representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”.

Este miércoles, la oenegé Transparencia Internacional EU fustigó el respaldo del Parlamento a la modificación de la lista tal como fue propuesta por la Comisión, ya que también había removido a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Para Anna Terrone, experta de Transparencia Internacional EU, el sistema de definición de ese listado “no es sostenible”, ya que el Parlamento Europeo debe “votar la lista completa y no país por país”. Con el respaldo del Parlamento Europeo, y en caso de que el Consejo Europeo, que representa a los 27 países del bloque, no presente alguna objeción, la lista quedará adoptada.

