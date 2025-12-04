Venezuela entrega bono de 3.705 bolívares: quiénes lo reciben y hasta cuándo lo pagan

Imagen de referencia. Un niño muestra billete de Venezuela. Foto: EFE - Cristian Hernandez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pago de los bonos Único Familiar y Complementario a través de la Plataforma Patria continúa este miércoles 3 de diciembre, informó el canal Patria Digital en Telegram.

El pago del Bono Único Familiar se realiza del 2 al 10 de diciembre de 2025 de manera directa y gradual. El monto es de 3.705 bolívares, equivalentes a 14,86 dólares según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), de 249,19 bolívares por dólar.

Este beneficio reúne en un solo pago lo que antes se distribuía mediante programas como Lactancia Materna, 100 % Escolaridad y José Gregorio Hernández. Fue implementado desde el 30 de abril, con el fin de simplificar el esquema de ayudas otorgado por la administración de Nicolás Maduro, sin embargo, usuarios se quejaron de que, luego del cambio, perdieron los beneficios que antes obtenían a través de estos programas.

Bono Complementario

Desde este martes 2 de diciembre, en la plataforma Patria también se realiza el pago del Bono Complementario. Los montos de este beneficio son de 1.235 bolívares; 2.470 bolívares y 3.705 Bs bolívares, equivalentes a 4,9; 9,9; y 14,86 dólares, respectivamente.

Este pago está destinado a padres o madres jefes de hogar, familias registradas en el Sistema Patria y algunos usuarios que antes recibían otros beneficios de protección social. La asignación se realiza de forma directa a través de la misma plataforma.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com