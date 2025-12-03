Qué se sabe de Alejandro Carranza, pescador colombiano que habría muerto en ataque de EE. UU

Foto de referencia de un ataque estadounidense a una lancha en el Caribe. Foto: Tomado de @SecWar

Alejandro Carranza era un pescador colombiano que fue víctima de uno de los ataques de Estados Unidos en el Caribe, lanzado supuestamente para atacar una “narcolancha” que transportaba droga al país.

Sin embargo, la familia de Carranza presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que las acciones militares de EE. UU. han causado ejecuciones extrajudiciales, según CNN.

La demanda asegura que EE.UU. infringió normativas y derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica, los derechos civiles y el debido proceso.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Carranza no era ni un “terrorista” ni un “narcotraficante”. Petro defendió la inocencia del pescador y rechazó las acusaciones que lo vinculaban con actividades ilícitas, enfatizando que se trataba de un trabajador dedicado a la pesca artesanal.

¿Quién era Alejandro Carranza?

Alejandro nació en Colombia el 27 de agosto de 1983 y, de acuerdo con su familia, al momento de su muerte tenía 42 años. Carranza, natural de Santa Marta, en el norte de Colombia, residía allí junto a su esposa y sus cuatro hijos —tres niñas y un niño, todos menores de edad.

Según declaró Kovalic a CNN, el hombre se dedicaba exclusivamente a la pesca y se encontraba en el mar buscando marlín y atún cuando su embarcación fue atacada el 15 de septiembre, según sus familiares.

Según informó RTVC, Carranza zarpó desde Santa Marta el 14 o 15 de septiembre en una lancha de bandera colombiana que, según familiares, presentaba fallas mecánicas y estaba a la deriva con un motor levantado cuando fue atacada por un misil estadounidense.

“No es justo que lo hayan bombardeado de esa manera, unas personas inocentes que salen a buscar el pan de cada día, no es justo lo que estamos viviendo”, aseguró Audenis Manjarres, prima de Carranza para RTVC.

Estados Unidos justificó el bombardeo como parte de operaciones contra narcolanchas en el Caribe, vinculadas a carteles de droga bajo la directriz de la administración Trump, que ha realizado al menos 21 ataques similares, dejando 32 muertos. Testigos locales, como pescadores de Santa Marta, identificaron la embarcación como típica de faena pesquera, no de narcotráfico.

No obstante, medios como Infobae señalan que Carranza habría estado implicado en el robo de 264 armas pertenecientes a la Policía Metropolitana de Santa Marta. Entre marzo y septiembre de 2015, la Fiscalía 19 Seccional del Magdalena capturó a siete personas vinculadas a este delito, entre ellas el pescador.

