Signalgate: informe sostiene que jefe del Pentágono puso en peligro a tropas de EE. UU.

Una investigación del Pentágono indica que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, puso en peligro a sus tropas al enviar, mediante la aplicación Signal, un mensaje con información confidencial sobre bombardeos en Yemen el año pasado.

No obstante, el informe del inspector general independiente del Pentágono evitó precisar si la información divulgada por Hegseth tenía carácter clasificado en ese momento. Según las fuentes, el documento señala que, en su calidad de jefe del Pentágono, él posee la facultad de determinar qué datos se consideran confidenciales y cuáles no, de acuerdo con Reuters.

“No hay información clasificada. Exoneración total. Caso cerrado”, afirmó Hegseth en la red social X.

El informe sobre el caso Signalgate, elaborado durante varios meses por la Oficina del Inspector General del Pentágono, será divulgado este jueves 4 de diciembre. Sin embargo, una copia ya fue entregada a Hegseth y parte de su contenido circula entre senadores y congresistas en el Capitolio, lo que ha permitido que algunos detalles comiencen a trascender, según El País.

El documento señala que Hegseth utilizó Signal —una aplicación de mensajería de uso comercial— para compartir información sobre operaciones militares que podrían revelar su ubicación y, por ende, comprometer su seguridad.

En un segundo informe se advierte además que el Pentágono carece de una plataforma segura para compartir este tipo de información, lo que lleva a que incluso los funcionarios de más alto rango recurran a aplicaciones comerciales, según El País.

La investigación comenzó hace nueve meses, cuando el periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, se unió por error al grupo de Signal. Allí descubrió que altos funcionarios del gobierno de Trump compartían mensajes sobre una operación militar en Yemen.

Al principio creyó que se trataba de una broma, pero al confirmar la autenticidad del grupo y la veracidad de los mensajes —que detallaban ataques contra milicias hutíes— decidió revelar públicamente su existencia. Esta filtración dio origen a la investigación oficial, de acuerdo con El País.

Los altos cargos mencionados en el informe incluyen al vicepresidente J.D. Vance, al jefe adjunto de Gabinete Stephen Miller y al secretario de Estado, Marco Rubio.

La revelación llevó al despido de Mike Waltz, exconsejero de Seguridad Nacional, quien habría incluido por error al periodista Goldberg en el grupo.

Desde entonces, el inspector general del Pentágono ordenó en abril una investigación formal, impulsada por presiones tanto demócratas como republicanas. Ese mismo mes salió a la luz una segunda conversación en la que Hegseth habría compartido información sensible con miembros de su familia, según El País.

👉 Pete Hegseth bajo la lupa

Hegseth ha sido objeto de críticas y de un intenso escrutinio por su manejo del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, regiones donde se han llevado a cabo 21 ataques contra embarcaciones que él describe como “narcoterroristas”.

Las acusaciones en su contra se centran en presuntos crímenes de guerra cometidos durante esas operaciones, especialmente por el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de transparencia en los reportes oficiales de las misiones.

El Washington Post informó que el secretario de Defensa ordenó un ataque inicial a una presunta narcolancha en el Caribe el 2 de septiembre, y ante la presencia de dos supervivientes en el agua, dio la orden verbal de “matar a todos”, lo que derivó en un segundo ataque para eliminar a esas personas.

Esta acción ha generado acusaciones de posibles crímenes de guerra, ya que expertos internacionales señalan que el ataque a náufragos viola el derecho humanitario, según CNN.

Durante una reunión del Gabinete en la Casa Blanca, el secretario de Defensa declaró que estuvo en la sala del Pentágono desde donde se monitoreaba la operación, aunque abandonó el lugar después del primer ataque para asistir a otra reunión. Aseguró además que no alcanzó a ver a los dos sobrevivientes debido a la “niebla de la guerra”, aludiendo al polvo, los escombros y la confusión propios de los combates, según El País.

Por su parte, Trump planteó la posibilidad de desclasificar la grabación completa de los hechos: “No sé qué contiene, pero sea lo que sea, la daremos a conocer, sin problema”, señaló.

