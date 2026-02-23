Venezuela exige a la ONU la liberación de Maduro mientras avanza amnistía interna

Una persona se manifiesta para pedir por la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, Venezuela. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Venezuela solicitó el lunes ante Naciones Unidas la liberación “inmediata” del presidente depuesto Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, mientras que en el país avanzan las liberaciones de presos políticos mediante una ley de amnistía promulgada por la mandataria interina, Delcy Rodríguez.

Maduro fue capturado en una incursión estadounidense el 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Su esposa también quedó detenida. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró “prisionero de guerra”.

Venezuela pide “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller Yván Gil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tras el ataque estadounidense, Delcy Rodríguez asumió el poder y dio un vuelco a la maltrecha relación con el presidente Donald Trump.

Le cedió control de la industria petrolera, inició un proceso de excarcelaciones de presos políticos que antecedió a una amnistía general promulgada el 19 de febrero y ordenó el cierre de la cárcel Helicoide, señalada como centro de torturas.

Su hermano, el jefe del Parlamento Jorge Rodríguez, informó que 1.500 personas solicitaron ante los tribunales acogerse a la amnistía. La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, refirió que 65 personas recibieron libertad plena en los últimos tres días, según un balance publicado el lunes.

La ley, no obstante, fue calificada de insuficiente y excluyente por los organismos de defensa de los derechos humanos.

No abarca, por ejemplo, los casos relacionados con lo militar, frecuentes en la cárcel del Rodeo I, donde unos 200 presos se declararon en huelga de hambre durante el fin de semana.

Le puede interesar : Nuevo pasaporte colombiano en 2026: ¿debe cambiar el suyo antes de viajar?

Borrar la huella de Maduro

Maduro gobernó con mano de hierro entre 2013 y 2026. Era investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y su reelección en 2024 fue blanco de denuncias de fraude.

“Los derechos humanos no pueden ser instrumentos de guerra política, no pueden ser selectivos, no pueden depender de alineamientos ideológicos”, reclamó el canciller en Ginebra, al pedir el cese de las sanciones contra Venezuela.

“Venezuela no viene aquí a evadir responsabilidades”, sostuvo. “Somos un Estado comprometido con el fortalecimiento de nuestras instituciones”.

En una serie de cambios en el gabinete el lunes, la presidenta Rodríguez cesó a Camilla Fabri, la esposa de Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Regresó desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros y se incorporó al gobierno en octubre de 2024.

Rodríguez lo apartó en enero. Estaba a cargo del ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.

Vea también: Revolcón en el gabinete de Delcy Rodríguez: sale Camilla Fabri, esposa de Saab

65 liberados y huelga de hambre en cárceles militares

La ONG Foro Penal informó que las liberaciones por la amnistía suman 65 hasta el lunes por la mañana.

Uno de sus directores, Gonzalo Himiob, publicó en X las cifras de amnistiados desde la entrada en vigencia de la ley hace tres días: siete el viernes, 15 el sábado y 43 el domingo. “Seguimos verificando otros casos”, escribió.

“¡Libertad!”, “¡Que salgamos todos!”, “Rodeo I en huelga” de hambre, gritó un grupo de presos políticos el domingo de noche desde esa prisión ubicada a las afueras de Caracas.

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo -acusado de “terrorismo” y conspiración- se unió también a la protesta.

La preocupación de los familiares se mezclaba con la alegría de las primeras liberaciones, recibidas con aplausos.

La Cruz Roja accedió el domingo por primera vez a varias cárceles para evaluar la condición de los presos. El lunes, miembros de la institución entraron al Rodeo I, constató la AFP.

El jefe parlamentario Rodríguez refirió que unas 11.000 personas en libertad condicional a lo largo de los 27 años del chavismo pasarían a tener libertad plena.

El gobierno informó además del inicio de la remodelación del Helicoide para convertirlo en un centro social y deportivo para la policía. Activistas han pedido que pase a ser un museo de memoria.

“Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto. Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería”, dijo en un video difundido en X el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez.

“Hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución”, añadió.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com