Venezuela inicia su retiro de la Corte Penal Internacional tras denunciar sesgo político

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, el 2 de julio de 2026. Foto: AFP - LUCAS AGUAYO

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Venezuela anunció el viernes que inició su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017 bajo el gobierno del derrocado mandatario Nicolás Maduro.

La CPI abrió una investigación formal en 2021 por la actuación de las autoridades durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron unos 200 muertos.

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El canciller venezolano, Félix Plasencia, dijo en su cuenta de X que Venezuela ya informó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127”.

Este artículo establece que la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación.

Según el ministro, la Corte ha concentrado su labor “de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos”.

De su lado, la presidenta Delcy Rodríguez agregó que la “CPI se ha instrumentalizado (...) políticamente” contra Venezuela, al punto que su gobierno perdió credibilidad en el tribunal.

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“Creemos en un mundo distinto, en un mundo nuevo de paz, de verdad”, apuntó Rodríguez durante un acto militar.

La CPI señaló por su parte en un comunicado que no había sido notificada de la decisión, al tiempo que lamentó que Venezuela quiera “apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves”.

El Parlamento venezolano había avanzado en diciembre de 2025 en la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma, luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas por falta de un “progreso real” en el trabajo con el gobierno.

Caracas acusó entonces a la fiscalía de la CPI, que dirigía Karim Khan, de “desentenderse” de sus responsabilidades.

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Khan fue destituido este viernes por la asamblea del organismo, acusado de agresión sexual.

La Corte ya había archivado denuncias de Venezuela contra las sanciones de Estados Unidos, al desestimar que constituyeran crímenes de lesa humanidad.

La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.

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