Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

Venezuela liberó a estudiantes de cine que fueron capturados tras grabar cerca de una cárcel

Una ONG detalló que el arresto ocurrió mientras ellos “realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario” Tocorón, en el estado Aragua.

Agencia EFE
04 de noviembre de 2025 - 06:30 p. m.
Fotografía de archivo que muestra militares durante un operativo en la entrada del centro penitenciario Tocorón, en Venezuela.
Fotografía de archivo que muestra militares durante un operativo en la entrada del centro penitenciario Tocorón, en Venezuela.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los cineastas venezolanos Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández fueron liberados el lunes tras permanecer detenidos de forma “arbitraria” desde el viernes, tiempo durante el cual se desconoció su paradero, dijo el coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, quien advirtió que este caso “sienta un grave precedente” en el país.

Según varias organizaciones y familiares, el grupo fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado viernes a las 3:45 p. m., hora local, cerca de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Vínculos relacionados

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por darle asilo a una exministra de Castillo
Elecciones en Nueva York: Mamdani y la campaña que hace temblar a los demócratas
Murió Dick Cheney, vicepresidente de Bush y artífice de la guerra contra el terrorismo

Murillo señaló que “realizaban grabaciones con fines académicos frente al centro penitenciario”. El activista añadió que “esto sienta un grave precedente para todos aquellos estudiantes y productores audiovisuales que trabajan, además, con mucha necesidad para contar historias, relatos y el país”.

“La detención de este grupo configura un patrón: desde el Estado se busca silenciar las voces críticas, las voces académicas, el arte, y todo esto termina restringiendo el libre pensamiento y el flujo de las ideas. Por eso nos parece que este caso es grave”, añadió Murillo, quien además destacó que Marcela Hernández “es representante de una organización civil que promueve la producción audiovisual de mujeres”.

En la red social X, el abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, destacó “el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad”, y el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo que “la presión nacional e internacional logró que Noel, Ingrid, Katiuska y Marcela estén con sus familiares y amigos”.

Tras la detención, cientos de personalidades, entre ellas artistas y académicos, así como organizaciones no gubernamentales y de teatro, se pronunciaron en contra de este hecho y les exigieron a las autoridades “información clara y precisa” sobre la situación y paradero de los cuatro individuos.

Por su parte, la Organización Mundial Contra la Tortura condenó “enérgicamente la detención arbitraria” de los cineastas y exigió “una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales”.

El lunes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió del aumento de las detenciones en Venezuela “sin información pública suficiente” de los casos, lo que consideró como un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada”, debido a esta “opacidad” y también a la “negación del acceso a asistencia legal”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Venezuela

Tocorón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.