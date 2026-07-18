Venezuela recibe USD 346 millones del FMI mientras familias pagan por recuperar cadáveres

Fotografía que muestra un vehículo del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses transitando frente a edificios destruidos por terremotos este viernes, en Caraballeda (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que “Venezuela accedió inicialmente a US 346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional”, en un comunicado publicado en Telegram.

Los recursos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos”, agregó. El anunció ocurre luego de que el FMI reanudara en abril sus relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

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Mientras tanto, la angustia de los familiares crece por intentar ubicar a sus seres queridos aún bajo los escombros de edificios colapsados con los sismos de magnitud 7,2 y y 7,5 ocurridos el 24 de junio. Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos subió a 5.069.

Poco interés del Estado

Entrada la noche del viernes, parientes y voluntarios seguían la búsqueda de cadáveres. Nubes de moscas se propagan entre las ruinas de edificios desplomados en La Guaira, un popular balneario a 40 kilómetros de Caracas que registra los mayores daños.

El malestar de los familiares aumenta frente a las dificultades que supone recuperar cadáveres sin ayuda de maquinaria. Algunos han optado por alquilar vehículos retroexcavadores para levantar paredes que les impiden llegar hasta sus difuntos.

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“En ningún momento se ha visto por parte de los organismos del Estado interés de los cuerpos que están dentro de toda esa estructura de piedra. De hecho, hay cuerpos visibles y si no hay familiares que puedan reconocerlos no los toman en cuenta”, comentaba Hildegar Mujica; un hombre de 60 años que busca a su exesposa.

Delcy Rodríguez aseguró que “nadie va a fosa común”, al referirse a las acciones de su gobierno para ubicar e identificar a las víctimas.

Pagar por sacar muertos

En La Guaira se ubican la mayoría de los 190 edificios que colapsaron por completo debido a la furia de los terremotos. Otros 856 sufrieron daños que los hacen prácticamente inhabitables.

Conforme transcurren los días algunos familiares han optado por pagarle a particulares para que les ayuden en la recuperación de sus parientes muertos. Uno de ellos le contó a la AFP bajo anonimato que pagará 300 dólares para que le ubiquen a su familiar. “Al no tener un Estado que te represente quedamos a la deriva, a la buena de Dios. (…) Yo no puedo romper esa pared, para muchos familiares pagarles a estos ‘topos’ es el último recurso”, afirmó.

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Johan Torumo, un voluntario de 45 años nacido en La Guaira, se opone a que se cobre por recuperar cadáveres. “Tengo una testigo que le quitaron US 1.300 ”, comentó el rescatista, que critica la falta de ayuda brindada por el gobierno para la recuperación de los cuerpos atrapados. “No hemos visto ni un esmeril, nada”, indicó.

El doble sismo dejó a miles de personas sin hogar. Más de 21.000 viven en campamentos en complejas condiciones y carencias.

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