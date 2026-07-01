Venezuela: red de traductores suspende labores tras denuncias de persecución chavista

Fotografía que muestra los edificios que hacían parte del programa social Misión Vivienda, del fallecido Hugo Chávez, y que hoy están destruidos tras los terremotos en Venezuela. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

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El equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano anunció este miércoles que da por concluida su misión en Venezuela, al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida después de varios días de trabajo en las zonas afectadas por los terremotos, que de momento han dejado 1.943 muertos.

La organización, USAR, explicó que la decisión responde a la baja posibilidad de encontrar sobrevivientes bajo los escombros y al aumento de otras necesidades urgentes, como tiendas de campaña, atención médica y suministros básicos.

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“Las posibilidades de encontrar ahora a personas con vida ya son muy reducidas. En este momento se necesita mucho más otro tipo de ayuda”, señaló Jorg van Waardhuizen, integrante de USAR, al canal público NOS.

El equipo neerlandés, formado por 64 especialistas, ocho perros de rescate y material especializado, llegó a Venezuela el pasado viernes por la noche y estableció una base de operaciones en La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Desde allí, trabajó “día y noche” junto a los servicios de emergencia venezolanos y otros equipos internacionales en labores de búsqueda y rescate, además de aportar expertos al centro internacional de coordinación de la ayuda humanitaria, explicó la organización en un comunicado.

USAR admitió que no logró rescatar con vida a ninguna persona durante esta misión, aunque colaboró con otros equipos internacionales que sí encontraron sobrevivientes, entre ellos un equipo jordano que localizó a un niño de tres años bajo los escombros.

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Según las últimas cifras oficiales de Caracas, los servicios de emergencia han rescatado a 6.461 personas, un número que podría acercarse a las 20.000 si se incluye a quienes lograron salir por sus propios medios o fueron ayudados por familiares y vecinos.

“Regresamos con sentimientos encontrados, porque queda muchísimo por hacer en un país que ya atravesaba una crisis humanitaria antes de estos terremotos”, afirmó el subcomandante del equipo neerlandés, Martin Evers.

Él también subrayó que la solidaridad internacional que se ha visto en los últimos días “ha sido conmovedora” y señaló que “la humanidad va más allá de las fronteras, especialmente en catástrofes como esta”.

Antes de volver a Países Bajos, el equipo viajará este jueves a Curazao, donde sus integrantes serán sometidos a revisiones médicas y evaluaciones psicológicas, y está previsto que aterricen el domingo por la mañana en la base aérea de Eindhoven, en Países Bajos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles pasado han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios, así como en pérdidas humanas, que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

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Se conocen denuncias de persecución a quienes ayudan en Venezuela

La Red de Voluntarios Intérpretes fue desactivada el martes 30 de junio tras unas denuncias de persecución en contra de los traductores que participaban en labores de apoyo para los rescatistas internacionales, informó el medio venezolano El Nacional.

Según se lee en el portal de prensa, los administradores expresaron su decisión en el sitio web y explicaron que la suspensión fue inmediata, así como que la base de datos de voluntarios se eliminó por seguridad.

A través de ese comunicado se lee que “comenzaron a surgir casos documentados de intérpretes voluntarios que están siendo perseguidos por fuerzas del Estado (Sebin, Dgcim y otros cuerpos) por el simple hecho de colaborar con brigadas de rescate internacionales”.

La plataforma publicó que la medida busca proteger la integridad de quienes se sumaron de forma voluntaria para hacer de traductores entre las víctimas de los mortales terremotos, que han dejado cerca de 2.000 fallecidos, y los rescatistas que llegaron de diferentes partes del mundo.

En paralelo, en redes sociales empezaron a circular varios videos y mensajes que detallan que Sebastián Eduardo Martínez Borrego, un venezolano que prestaba un servicio como traductor en medio de las labores de rescate, ha sido “perseguido y acosado por organismos represores del Estado”.

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