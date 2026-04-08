Venezuela tras Maduro: Rodríguez entre rivales internos y presiones de EE. UU.

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando en una videoconferencia durante el foro FII Priority Miami este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Marcelo Garcia / Palacio de Miraflores

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Un informe confidencial de Recorded Future (TLP:RED) analiza las dinámicas políticas en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026, la operación militar más significativa en Latinoamérica desde 1989.

La presidenta interina Delcy Rodríguez enfrenta amenazas internas de rivales chavistas y presiones externas de Washington para estabilizar la economía, abrir el sector petrolero y avanzar hacia elecciones competitivas en 18-24 meses.

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Desde enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha puesto el foco en estabilizar la economía y atraer inversión extranjera en vez de ceñirse a la ideología revolucionaria tradicional: firmó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a operadores privados con regalías flexibles y elimina cargas impositivas rígidas para incentivar capital foráneo, alineándose con la intención de reactivar la producción y exportaciones de crudo.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) ha emitido licencias que permiten transacciones petroleras y de gas con supervisión estadounidense, lo que facilita negocios y pagos controlados por Washington en el marco de la reapertura del mercado energético venezolano.

La administración del presidente Donald Trump ha promovido la atracción de inversiones petroleras estadounidenses, señalando interés en potenciales inversiones de hasta USD 100.000 millones para modernizar la infraestructura petrolera venezolana, aunque las decisiones finales dependen de certidumbre legal y estabilidad.

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Visitas de alto nivel como la de la encargada de negocios de EE. UU. en Venezuela, Laura Dogu, y la del secretario de Energía, Chris Wright, han reforzado la cooperación bilateral y el diálogo sobre la recuperación del sector energético tras cambios políticos recientes.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, insiste en que la estrategia incluye tres fases —estabilización, recuperación y transición política con elecciones libres—, dejando claro que la estabilización económica y energética es clave antes de una posible transición democrática.

Adicionalmente, EE. UU. exige cortar lazos con Rusia, China, Irán y Cuba, incluyendo el fin de envíos de combustible a La Habana. María Corina Machado, desde Washington, presiona por elecciones rápidas donde encuestas le dan 67 % frente al 25 % de Rodríguez. El PSUV, impopular tras años de crisis, ve comicios competitivos como amenaza existencial; Rodríguez cooperará con “gestos soberanistas” pero resistirá sin mejoras electorales.

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Además, los recientes conflictos internos incluyen la destitución de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa en marzo de 2026, sustituido por Gustavo González López, quien podría estar más alineado con intereses de Washington. Este cambio reordenó la cúpula militar y cuestionó el rol de Diosdado Cabello como “poder en las sombras”, validando el riesgo de purgas o reacomodos que el informe previo anticipaba. Mientras tanto, Rodríguez impulsa reformas energéticas y amnistías con la aprobación tácita de EE. UU., según el informe.

Recorded Future prevé estabilidad a corto plazo basada en pragmatismo económico, pero alerta sobre divisiones internas, posibles tensiones preelectorales y la eventual no aceptación de resultados si la oposición pierde, como ocurrió en julio de 2024. Recomienda seguir de cerca la retórica de Rodríguez, Cabello y Padrino para evaluar impactos potenciales en inversiones y estabilidad política.

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