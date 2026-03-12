Venezuela vivió protestas chavistas y sindicalistas por la soberanía y el aumento de sueldo

En Caracas, trabajadores universitarios marcharon por el aumento de salarios y pensiones con carteles que decían "La libertad sindical es un derecho" y "Democracia. Salarios y pensiones en dólares. Trump, libertad para Venezuela ya. Libertad para todos los presos políticos". Foto: AFP - JUAN BARRETO

Este jueves, cientos de chavistas marcharon en Caracas por la “paz y la soberanía”, el mismo día en que sindicalistas y trabajadores se movilizaron para exigir aumentos salariales, tras cuatro años del último ajuste que hoy ubica el salario mínimo en 29 centavos de dólar al mes.

Sin coincidir con los trabajadores, los chavistas marcharon horas más tarde desde el mismo punto donde se concentraron los sindicalistas temprano y llegaron igualmente al Parlamento.

“Hemos salido a la calle para decirles a aquellos que quieren desestabilizar el país, aquellos que quieren llamar a la agenda del caos y de violencia, que escuchen bien: nosotros estaremos en la calle defendiendo la paz y la estabilidad”, dijo el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, desde una tarima a las afueras del Parlamento.

La marcha de los chavistas fue convocada a última hora del miércoles por el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y recorrió la ruta que originalmente estaba prevista por los sindicalistas, quienes, pese a no coincidir, tuvieron que tomar otra vía y romper bloqueos policiales para marchar.

El ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, se refirió a la marcha de estos sindicalistas y los acusó de “hacer campaña” por las “sanciones y el bloqueo” económico contra Venezuela. En este sentido, añadió que los sindicalistas fueron, junto “con los imperialistas”, los “culpables de la caída, de la afectación del ingreso nacional”. Los chavistas también expresaron su apoyo a Delcy Rodríguez y pidieron la libertad de Nicolás Maduro, capturado en Caracas el pasado 3 de enero durante un ataque militar de Estados Unidos.

Los sindicalistas marcharon este jueves en varias ciudades de Venezuela para exigir mejores salarios en medio de los recientes acuerdos petroleros a los que ha llegado Delcy Rodríguez con Washington.

La manifestación sindical fue la segunda más grande, luego de meses sin protestas por la ola de detenciones registradas durante la crisis poselectoral de 2024, cuando Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude de la oposición.

El salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando eran unos USD 30, según el tipo de cambio oficial de este jueves, un monto que se ha devaluado desde entonces y que hoy equivale a 29 centavos.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que suman USD 160: uno de USD 40 para alimentación y otro denominado “ingreso de guerra económica”, en USD 120, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

