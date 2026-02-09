¿Viaja en los próximos días? Ponga cuidado a estas medidas de Migración Colombia

Migración Colombia le pide a los pasajeros que lleguen 4 horas antes al Aeropuerto El Dorado para vuelos internacionales y que se registren en Biomig para evitar inconvenientes. Foto: El Espectador - José Vargas

Ante el anuncio de una “operación reglamento” por parte de las organizaciones sindicales de Migración Colombia, la entidad comunicó que activó este lunes un plan especial de contingencia en los principales puestos de control del país para. La medida busca minimizar los retrasos y garantizar el flujo de viajeros internacionales ante posibles demoras en los procesos de control.

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (UAEMC) enviará 50 funcionarios adicionales con capacidad de respuesta operativa. Este personal reforzará prioritariamente los filtros de inmigración, es decir, de la entrada al país, dado que el flujo de emigración, la salida, cuenta con el apoyo del sistema automático Biomig, lo que permite una gestión más ágil.

Debido a la situación, la autoridad migratoria emitió dos recomendaciones clave para los pasajeros: presentarse en los aeropuertos con al menos cuatro horas de anticipación y realizar su enrolamiento previo en el sistema tecnológico para usar las herramientas digitales disponibles para agilizar su tránsito (Biomig).

Para evitar el colapso de las terminales aéreas, Migración Colombia mantiene comunicación constante con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Aeronáutica Civil. Esta articulación se realiza a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (COFAE), instancia encargada de monitorear la normalidad del servicio.

¿Por qué protestan los sindicatos de Migración Colombia?

La principal causa del descontento radica en las trabas presupuestales que han frenado el rediseño institucional de la entidad, un reclamo histórico de los trabajadores para mejorar su estructura y condiciones.

Según el comunicado oficial, el avance de este proceso se ha visto afectado por factores externos, como la no aprobación de la Ley de Financiamiento y la suspensión del Decreto de Emergencia Económica, lo que ha generado barreras financieras para cumplir con las expectativas de los sindicatos UNASEMIGC-MRE, OSEMCO y SINTRAMICOL.

A pesar de la presión ejercida a través de la “operación reglamento”, el Gobierno Nacional defendió su gestión resaltando los compromisos ya cumplidos. Entre los avances que Migración Colombia pone sobre la mesa para desactivar el conflicto se encuentran la creación de una bonificación mediante el Decreto 0978 de 2025 para reconocer la labor del personal técnico, asistencial y profesional.

Tras un primer pago en diciembre pasado, la entidad confirmó que los recursos están garantizados y el próximo desembolso será en marzo de 2026.

La administración subrayó también que entre 2023 y 2024 se crearon 667 nuevos empleos, buscando aliviar la carga operativa de los funcionarios actuales. Por último, la entidad insiste en que ha mantenido 27 mesas técnicas con las organizaciones sindicales para integrar sus propuestas en el documento base de diagnóstico para el rediseño del sector.

