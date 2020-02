“No sabía que tenía que ser enemigo del presidente”: Duque sobre elección del fiscal

El presidente Iván Duque Márquez les contestó este lunes a sus críticos, quienes han cuestionado que el nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sea un antiguo amigo del primer mandatario. Duque se refirió al asunto en una entrevista con el diario La República.

“Me ha llamado la atención que he visto que han criticado que sea amigo del presidente. No sabía que, para algunos, el requisito entonces tenía que ser enemigo del presidente. Es una cosa absurda. No estoy nominando amigos, estoy pensando en las personas que mejor le sirvan al país”, manifestó el primer mandatario.

Duque subrayó que la Corte Suprema eligió por unanimidad a Barbosa y que los ternados para uno de los cargos más importantes del país fueron seleccionados “por sus condiciones profesionales, éticas y su sentido patriótico”.

