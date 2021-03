Bogotá necesita más planes de empleo para las mujeres: José Antonio Ocampo

El economista y ex ministro de Agricultura colombiano asegura que, si bien la ciudad tiene una estrategia de generación de empleo mediante la priorización de obras públicas, esta no se enfoca en quienes la pandemia ha impactado más, las mujeres. ¿Cuál es la estrategia del Distrito para ellas?

El desempleo ha sido uno de los estragos más evidentes de la pandemia. Solo en Bogotá, el impacto económico del COVID-19 significó el cierre definitivo de más del 30 % de los establecimientos comerciales en 2020. Este y otros indicadores aportaron a que, en el trimestre mayo - julio del año pasado, la capital reportara una tasa de desempleo del 25,1 %, lo que se tradujo en más de un millón de desocupados, según el DANE.

Para mitigar esta cifra, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, comunicó que mediante su Plan Distrital de Desarrollo se generarán 500.000 empleos en el cuatrienio, los cuales provendrán, en su mayoría, de las nuevas obras públicas que se realicen en su administración, así como aquellas que se encuentran en ejecución y las que en su momento estaban suspendidas por la pandemia.

Según el economista y ex ministro de Agricultura colombiano, José Antonio Ocampo, se necesitan unos planes de emergencia de empleo para las mujeres y los jóvenes, quienes son la población más afectada por esta problemática, ya que, mientras la tasa de desempleo en el país se ubicó en el 14,6 % (durante el trimestre noviembre - enero), el desagregado para ellas fue del 19,6 %, mientras que para los jóvenes (personas entre los 14 y 28 años) fue del 22,5 %.

En Bogotá el panorama es similar, pues en el mismo trimestre su tasa de desempleo fue del 17,6 % (7 % más alta si se compara con el mismo rango de tiempo del año anterior). La brecha de género es evidente al mostrarse que el desempleo en los hombres fue del 15,2 %, mientras que en las mujeres fue del 20,4 %.

“Entiendo que el gran plan de inversión, que es muy positivo, está en la agenda de obras públicas (con el que la administración de Claudia López promete la generación de 500.000 empleos). Sin embargo, este tiene el defecto de no generar mucho empleo para las mujeres”, menciona Ocampo.

Su comentario no está apartado de la realidad, pues según cifras entregadas a este medio por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se han contratado 1.578 mujeres en el marco de las interventorías, consultorías y contratistas de obra. Su representación en la cantidad de profesionales que hacen parte de los proyectos del IDU es del 24 %.

Ocampo considera que las plazas laborales que mitigarán la brecha de género en la ciudad podrían generarse con un programa de reactivación en las localidades. Lo cierto es que en esta materia la alcaldesa de Bogotá no la tiene fácil, no solo porque la brecha de género ha sido una problemática histórica, sino porque la pandemia la recrudecido pues, como lo explica, muchas mujeres tuvieron que dejar sus empleos para dedicarse a labores del hogar no remuneradas, como lo es el cuidado de los niños.

Aunque la estrategia distrital para mitigar el desempleo pareciera tener como pilar el medio millón de plazas laborales que generarían las obras públicas (la cual cual no sería del todo provechosa para la población femenina), López cree que una ayuda importante para ellas es el avanzar en el retorno a las clases presenciales en los colegios públicos y privados, pues esto las liberaría de parte de las labores no remuneradas del hogar, y así podrían aspirar nuevamente a incorporarse al mercado laboral. Aunque sigue quedando el reto de dónde se ubicarían, pues la tasa de desempleo sigue disparada.

También hay que incluir los avances que ha hecho el Distrito, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, en la reactivación de la ciudad. Es así como en 2020 se logró la gestión de 106.223 empleos y el beneficio de unas 40.259 unidades productivas. La meta para este año es seguir avanzando a los 300.00 empleos y la atención de unas 61.500 empresas.

No obstante, si se quiere consolidar un avance significativo en la reducción de la brecha de género en el ámbito laboral, la ciudad tendría que aplicar una estrategia pensada en las mujeres y en los jóvenes, como lo recomienda Ocampo.