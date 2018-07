El proceso está suspendido hasta que haya claridad jurídica

Nueva resolución para taxis: ¿suficiente para seguir la modernización?

El Ministerio de Transporte ajustó los puntos por los que fue suspendida la resolución, en la que se basó el Distrito para crear los “taxis inteligentes”. No obstante, el gremio asegura que es casi el mismo documento y que luchará para que los efectos sean sólo para el servicio de taxis de lujo.

La reanudación del proceso de modernización de taxis en Bogotá sigue sin una fecha definida. Si bien, el Ministerio de Transporte expidió un nuevo proyecto de resolución para regular el uso de nuevas tecnologías en el transporte público individual de pasajeros, por ahora es apenas un borrador que debe ser sometido a observaciones antes de quedar en firme. Este trámite fue necesario luego de que el Consejo de Estado suspendiera la Resolución 2163 de 2016 (que apuntaba al mismo objetivo), mientras estudia una demanda que considera que dicha norma estaría viciada por no cumplir los trámites que exige la ley. (LEA: uspendida la implementación de “taxis inteligentes” en Bogotá)

Y como justo fue en la suspendida resolución en la que se basó la Secretaría de Movilidad para crear los llamados “taxis inteligentes” en Bogotá, el proceso está sin piso jurídico. Por eso, hasta que avance el trámite en el Mintransporte seguirá congelado el proyecto que buscaba cambiar los taxímetros en la capital por una plataforma tecnológica que defina de manera anticipada la tarifa del servicio.

Al comparar la resolución suspendida y el nuevo proyecto de resolución no se evidencian diferencias, salvo la adición de tres párrafos en las consideraciones, en los que se explica lo ocurrido con el Consejo de Estado y por qué se hace necesario expedir un nuevo documento. No obstante, la nueva resolución no incluye un punto clave, y es el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) respecto al cambio de taxímetros por dispositivos electrónicos para liquidar las tarifas.

(Modernización de taxis en Bogotá, en vilo por orden del Consejo de Estado)

De hecho, una de las causas de la suspensión de la primera resolución fue que se expidió sin el pronunciamiento de la SIC. El borrador aclara que ya se solicitó dicho concepto, que se debe añadir en los 15 días que tendrán los actores del gremio de taxistas (conductores, propietarios y empresarios), y Movilidad, para hacer observaciones.

Al respecto, lo único que existe de la SIC es una resolución con la que reguló los taxímetros a finales de 2017. En dicha norma la SIC exceptuó los sistemas de georreferenciación, como las tabletas que se usarán en los “taxis inteligentes”, indicando que este método no está regulado por la entidad debido a que no está referenciado como instrumento de medición, puesto que no operan con pesos, medidas o balanzas.

El gremio de taxistas ya empezó el estudio del nuevo documento. Su primera impresión es que no hay diferencias y consideran que con esto se busca trasladar la discusión, de nuevo, al gremio y al Distrito. Para Ernesto Sandoval, gerente de Taxis Teleclub y representante del gremio ante Fenalco, “el borrador sigue idéntico en un 98 %. El Mintransporte lo repitió sin siquiera cambiar los contextos de los párrafos. Ellos sabrán por qué lo hicieron, pero el mensaje que queda es que el Distrito y el gremio deberán arreglar la diferencia en cuanto a los dispositivos, pues la nueva resolución no nombra por ningún lado la instalación de tabletas”.

(Modernización del servicio de taxis implica más vigilancia al gremio)

Los taxistas se reunirán en los próximos días para anunciar sus observaciones generales. Después, cada empresa o propietario dará sus propias sugerencias. No descartan, incluso, seguir “empapelando” el proceso o salir de nuevo a las calles, pues consideran que como está planteada la nueva resolución, es “un favor” para que el Distrito siga adelante con el proceso de modernización.

“La resolución está totalmente hueca, porque sigue sin contar con el concepto de la Superintendencia de Industria, aunque éste ya existe. Esto demuestra que están haciendo un favor para poner las tabletas. Si tenemos que demandar, lo haremos, y si tenemos que salir de nuevo a movilizarnos lo vamos a hacer, porque a los carros que ya tienen estas tabletas se les ha hecho seguimiento y nos hemos dado cuenta de que siguen presentándose problemas con la conectividad a internet y, además, el cobro es muy alto”, manifiesta Édison Perilla, presidente del Sindicato Taxiplús.

Otro punto importante es la diferenciación entre taxis de lujo. Al respecto, Hugo Ospina, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoproctax), cree que la nueva resolución debe eliminar la opción de que los servicios básicos tengan plataformas tecnológicas y que uno de los objetivos de la reunión del gremio será un pronunciamiento para que así sea. “La nueva resolución debe ir solamente encaminada al servicio de lujo en Colombia y nada tiene que ver con el nivel básico, porque los dispositivos fueron creados para otro nivel de servicio. Nuestra solicitud será que se elimine la palabra “opcional” en el nivel básico, porque la SIC ha dicho que el único dispositivo para el cobro de los usuarios en el nivel básico es el taxímetro”.

(Amplían plazos para que taxistas en Bogotá migren del taxímetro a tabletas)

El proceso de modernización no continuará ni siquiera cuando quede en firme la nueva resolución. Luego de este paso, Movilidad tendrá que modificar sus resoluciones y decretos con base en el documento del Mintransporte, y ahí sí podrá reanudar los plazos para que todos los taxis de la ciudad cuenten con el nuevo sistema de cobro. Por ahora, ningún vehículo podrá operar con este sistema y, por supuesto, cobrar las nuevas tarifas.