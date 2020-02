“Quiero ser el portavoz de los derechos de los bogotanos”: Guillermo Rivera, veedor distrital

Guillermo Rivera fue representante a la Cámara por Putumayo (su departamento), ministro del Interior y gobernador encargado de Cundinamarca. Desde este año está al frente de la Veeduría Distrital. La alcaldesa Claudia López resaltó en su nombramiento que es alguien confiable, y él señala que aceptó porque vio la oportunidad de servirle a la ciudad. Su misión, dice, será empoderar al ciudadano para que haga control social, vigilar las grandes obras de infraestructura, las víctimas y el medio ambiente.

¿Cómo llega a la Veeduría?

No tenía planes de volver a lo público tan rápido, pero la alcaldesa me ofreció esta posibilidad y acepté. Primero, cuando uno tiene vocación de servicio público no importa el cargo; el cargo lo hace la persona. Segundo, me pareció que luego de vivir 27 de mis 50 años de vida en esta ciudad, era hora de prestarle un servicio. Y qué bueno hacerlo desde una entidad como esta, que busca empoderar al ciudadano.

¿Cuál es su diagnóstico de la entidad?

Tiene un rol muy importante en el Distrito y la recibí con unas herramientas tecnológicas muy interesantes, de avanzada, que podrían ayudar a hacer más eficaz el control preventivo.

¿Cuál será su sello al frente de ella?

Si bien el mandato de la Veeduría es hacer control preventivo, su misión es garantizar los derechos de los ciudadanos. Y eso es lo que quiero hacer: convertirme en el portavoz de los derechos de los bogotanos.

¿Cree, como muchos, que la Veeduría una entidad sin dientes?

En el imaginario está que la única forma de combatir la corrupción es sancionando y tal vez por eso piensan algo así. Pero, al contrario, creemos que el mayor activo de la entidad es empoderar al ciudadano para que haga control social. Eso puede ser más eficaz que las sanciones.

¿Cómo garantizar la participación ciudadana en la estructuración del Plan de Desarrollo?

En unas semanas se debe conocer el borrador y será el momento del ciudadano para participar. Viene la discusión en el Consejo Territorial de Planeación y procuraremos sumar sectores que estén por fuera del radar o de la cotidianidad de ese organismo. Pero, más allá de eso, creemos que la participación debe estar en las instancias formales. El ciudadano que le pide la solución de un problema al Distrito está participando y es ahí donde debemos garantizar que se le respeten sus derechos.

Una de sus banderas, antes de asumir, han sido las víctimas. ¿Cómo trabajará por ellas?

La Alta Consejería para las Víctimas de la administración es una de las entidades que vamos a vigilar con rigor. A la gente y a las víctimas les interesa que las entidades distritales les respondan. Les vamos a estar reportando a las víctimas nuestros resultados y nuestros balances, en la medida que la entidad dé respuesta a sus expectativas.

¿Estableció algún tipo de agenda con la actual administración?

Coincidimos con la alcaldesa López en que los principios del gobierno abierto marcarán tanto la línea de acción de ellos como la nuestra de control. Ellos buscarán que todos sus procesos estén acompañados de participación ciudadana y el acceso a la información. Sobre eso ejerceremos nuestro control.

¿Cómo empoderar más a la Veeduría de su papel?

Primero, que la gente entienda que esto le sirve al ciudadano. Lo otro es que queremos hacer una veeduría a los grandes proyectos de movilidad: el metro, las troncales, el Regiotram del norte. Los ciudadanos saben que ahí está comprometida buena parte de sus impuestos. Y cuando una entidad como la Contraloría solo puede registrar hechos posteriores, nuestro papel toma relevancia porque podremos advertir a tiempo.

¿Tienen el personal para hacerlo?

Hemos hablado con la Secretaría de Planeación, para que incluyamos estas veedurías y estrategias en el Plan de Desarrollo y tener una financiación adicional para hacer una veeduría que corresponda al tamaño de las obras.

Las alcaldías locales vuelven a ser objeto de polémica. ¿Qué hacer con ellas, para eliminar la corrupción ?

Hay que actuar preventivamente y vigilar. Creo que una buena manera es que los fondos locales se destinen conformes a la participación de la ciudadanía, que debería estar presente tanto en las decisiones sobre las inversiones y como en la ejecución. Debe ser permanente.

Usted muestra interés en el medio ambiente. ¿Cuáles son sus planes?

Vamos a meterle mucho la ficha a la calidad del aire. Por fortuna, hay un crecimiento de la conciencia ciudadana frente a los problemas ambientales y eso debemos potenciarlo. Queremos vincular a los ciudadanos para hacer control social sobre la necesidad de tomar medidas que les permitan gozar de un ambiente sano. Vamos a pedir más mediciones en todas las localidades y hacer cumplir que las revisiones técnico-mecánicas se hagan cada año en Bogotá.

¿Y con el agua?

Desde antes de ser veedor vengo con una preocupación y es que Bogotá tiene una gran fortuna como Chingaza, su principal fuente de agua, pero en la medida que crece la deforestación en el bosque amazónico se disminuye la fuente de agua de Chingaza. Tenemos que preocuparnos por la deforestación y tenemos que pedirle al Gobierno que, en función del derecho de los bogotanos a tener agua, no deje que se siga deforestando el bosque.

¿Qué hacer para que el trabajo de la Veeduría se replique en el país?

Vamos a firmar un memorando de entendimiento con Asocapitales, para que otras ciudades del país puedan observar lo que hacemos. No para que las creen entidades similares, sino para que puedan establecer mecanismos de veeduría, de promoción de la transparencia, del control social, de tal manera que las capitales puedan ser realmente transparentes.

