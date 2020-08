Juan Carlos I anunció que se va de España, acosado por bochornosos asuntos personales y la pésima gestión de sus finanzas. Esta es la mujer que puso a temblar a la corona española.

La imagen de Juan Carlos I, rey emérito de España, no puede estar más golpeada. Después de haber sido considerado un gran estadista durante su reinado (1975-2014) por su papel en la reconciliación política española, tras la cruenta guerra civil (1936-1939) y de ser un ejemplo de talla internacional por la transición y consolidación democráticas de su país, Juan Carlos I se va por la puerta de atrás.

Este jueves el rey emérito Juan Carlos I le comunicó a su hijo, el rey Felipe VI, su “meditada decisión” de salir de España para facilitarle su “alta responsabilidad” y marcharse a vivir en otro país ante la “repercusión pública” que han tenido “ciertos acontecimientos pasados de su vida privada” relacionados con presuntos negocios turbios y supuestas cuentas ocultas en Suiza.

1. El pasado penoso del Rey Juan Carlos I

Las revelaciones sobre su vida privada comenzaron en 2012 con la famosa cacería de elefantes en Botsuana y las noticias sobre su amistad íntima con Corinna Larsen; entonces comenzó a hablarse del aumento sospechoso de sus finanzas; el diario suizo Tribune de Gèneve publicó que Juan Carlos recibió, en 2008, 100 millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudita, en una cuenta en Suiza de una fundación panameña.

Ver más: El triste ocaso del rey Juan Carlos I

Un secreto que habría permanecido oculto si no fuera porque una examante del Rey, justamente Corinna zu Sayn-Wittgenstein Larsen, decidió tomar venganza por malos entendidos con Juan Carlos I y reveló este oscuro episodio. Fue ella, según la prensa española, quien filtró el escándalo financiero; porque hay que decirlo, era un secreto a voces la vida extramarital del rey emérito, algo que nunca fue motivo de preocupación para los españoles. Sus aventuras de alcoba inspiraron varias portadas de revistas y hasta libros.

2 ¿Quién es Corinna Larsen y cómo conoció al Rey?

Según varios medios españoles, Juan Carlos I y esta mujer, empresaria alemana, se conocieron en 2005 en un festival en Toledo fueron amigos hasta 2006 cuando la pasión los convirtió en amantes; los dos personajes dejaron la discreción y se les veía cada vez más juntos en reuniones y cerca de la Casa Real Española. Una historia más si no fuera por el famoso safari en Botswana, en 2012, que quedó inmortalizado con una foto del rey y su amante y un elefante muerto. Larsen organizó ese viaje que no sólo confirmó el romance sino que reveló la lujosa vida del rey en medio de una severa crisis que golpeaba a los españoles. Sus disculpas no sirvieron; entonces todo se vino al suelo.

Ver más: Las monarquías ya no tienen corona

El romance se acabó, Corinna se separó y se casó con otro miembro de la monarquía europea, y además reveló una cinta en la que aseguraba cómo Juan Carlos I cobró comisiones por mediar en la construcción del AVE a La Meca. Los ingresos percibidos por el monarca serían la mitad de los 100 millones que presuntamente abonaron las empresas españolas por hacerse con la adjudicación. Corinna zu Sayn-Wittgenstein no se ha guardado nada, también aseguró haber sido utilizada por el Rey emérito para ser su testaferro.

El Tribunal Supremo español anunció en junio la apertura de la investigación por cuenta de estas grabaciones.

3. ¿Por qué dicen que es una venganza de Larsen?

Después de mantener una relación por más de diez años, Corinna se cansó y se lo hizo saber a Juan Carlos I, quien le prometió un divorcio y casarse con ella; no pudo cumplir, relata la prensa española. La misma Corinna Larsen, entrevistada por medios europeos, ha dicho que desde La Zarzuela, Casa Real española, comenzaron una persecución sin cuartel contra ella y sus hijos.

Por eso ha revelado lo que sabe. Todo tiene que ver con la fundación Lucum, una sociedad panameña que sería controlada por testaferros y por donde el rey Juan Carlos habría movilizado mucho dinero. Dice Larsen que Juan Carlos I utilizó casi todos los 100 millones que habría recibido el gobierno de Arabia Saudita, aunque le dejó una parte a ella. Le dio 65 millones de dólares por “amor y gratitud”.

Ver más: El rey Juan Carlos se irá de España en medio de investigaciones por corrupción

Corina siguen lanzando ataques contra la realeza española, según dice, “han intentando destruirme, a mis hijos y a mi red de relaciones, me persiguen, me han robado documentos y han emprendido una campaña de desinformación para destruir mi reputación”.

Por otro lado, las investigaciones en Suiza llevaron a la Justicia española a retomar las pesquisas en torno al rey emérito, pese a que con anterioridad había renunciado a ello por falta de evidencias. El próximo 8 de septiembre, Corinna Larsen comparecerá ante un juez de la Audiencia Nacional y entonces se conocerán más detalles del último escándalo que sacude a la corona española.