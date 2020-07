Una conversación de la empresaria bumanguesa con el “Ñeñe” Hernández en la que habla de apoyos electorales en Santander la puso en el ojo del huracán. Su abogado asegura que no hay nada ilegal y que le explicarán todo a las autoridades.

En los últimos días, La Nueva Prensa, portal de los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez, reveló un audio más que, según ellos, abre un nuevo capítulo en el escándalo de la Ñeñepolítica, en el que se investigan posibles irregularidades en la campaña presidencial de Iván Duque. Se trata de una conversación de José Ñeñe Hernández con la empresaria de Bucaramanga Sandra Isabel Aguilar. Una semana después, la Fiscalía no ha citado a Aguilar a ninguna diligencia y, en cambio, su defensa pudo confirmar que no está siendo investigada, según supo El Espectador. Por ende, la empresaria le pedirá formalmente al ente investigador que la escuche para aclarar de qué estaba hablando con el Ñeñe.

En la conversación se escucha que Aguilar le dice a Hernández: “Ñeñe, mira, ponme cuidado. Es que acá en Bucaramanga hay unas personas que quieren reunirse con un líder de Duque y yo te pregunto a ti, ¿con quién se puede reunir para que en realidad esos votos sean bien dirigidos y que se hable con una persona seria? Unos votaron por (Sergio) Fajardo, ahí entonces pues esa gente quiere direccionarla con Duque, y yo estoy pendiente de eso, y ayúdame”. Tan pronto se conoció el audio el propio Fajardo se desvinculó del escándalo y dijo no conocer a Aguilar.

El abogado de Aguilar, Juan Camilo Sanclemente, le dijo este diario que están enfocados en esclarecer lo ocurrido y en demostrar que no hay irregularidad alguna. “Ella no formó parte de la campaña de Duque, nunca tuvo un cargo ahí”, aseguró el abogado, quien además es director de la fundación Defensa de Inocentes, organización fundada por el exdiputado Sigifredo López. Sanclemente agregó sobre la llamada de Aguilar al Ñeñe que “ella lo conoció, compartieron contactos y lo llamó en elecciones para que la referenciara con alguien de la campaña”.

Según se le escucha decir a Aguilar en la conversación, ella tiene unos amigos que votaron por Fajardo en primera vuelta y que quisieran apoyar a Duque en segunda vuelta para las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, Sanclemente le dijo a este diario que no sabe por qué un apoyo electoral se habría tramitado a través del Ñeñe, un hombre con nexos comprobados con el crimen. “Ella no sabe cómo se maneja ese tema de la política y ella quería saber cómo apoyar a la campaña, pero no se habla de plata”. Incluso, aunque llamó a la arremetida contra su clienta una difamación, dice que no sabe a qué pueda deberse.

“No veo ningún interés político porque ella no hace política. Yo veo es que la están tratando de usar como un vínculo para hacer creer que ella lideraba la campaña en Santander, cuando no era así. Eso se puede verificar preguntando en la gerencia de la campaña acá”, añadió el abogado de Aguilar. La mujer, que es una reconocida empresaria en Bucaramanga, también es llamada Tanita y, según su abogado, hoy vive de la pensión de retiro de su difunto esposo, quien por años fue agente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Por ahora, añadió Sanclemente, “se hizo la solicitud de información a la Fiscalía, y nos dijeron que no está siendo investigada, entonces vamos a pedir que la escuchen porque le están afectando su buen nombre”. La solicitud la radicarán el viernes de esta semana y esperan que, una vez la Fiscalía escuche sus explicaciones, todo se aclare. Asimismo, la fundación emitió un comunicado en el que informó sobre las acciones que tomará la defensa de Aguilar.