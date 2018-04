Petición de libertad de “Jesús Santrich”, en manos de la Corte Suprema

Redacción Judicial

La posibilidad de que Seuxis Hernández Solarte o Jesús Santrich, quede o no en libertad está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia. Al alto tribunal ya llegó la impugnación que presentó la defensa del integrante del partido de las FARC, luego que el pasado domingo el Tribunal Superior de Bogotá negara el recurso de habeas corpus que presentó su defensa.

El caso le correspondió al magistrado de la Sala Civil de la Corte Octavio Augusto Tejeiro, quien tendrá tres días para resolver la petición de Santrich, quien fue detenido el pasado 9 de abril, con fines de extradición hacia los Estados Unidos, por cargos de narcotráfico. La defensa de Hernández argumenta que la detención fue irregular porque como se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz, esa justicia sería la competente en su caso y no la Fiscalía.

“El recurso a la prisión provisional debe ser excepcional en especial cuando existan otras medidas cautelares que garantizan la presencia del solicitado de extradición en el procedimiento. Por lo tanto, hasta este momento es competente para conocer y fijar el procedimiento adecuado la Jurisdicción Especial para La Paz, instancia prevista en los acuerdos de paz a efectos de garantizar el derecho a conocer la verdad por parte de las víctimas del conflicto y el debido proceso de todos los involucrados”, dice la petición.

El domingo, la magistrada Clara Inés Márquez del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de libertad inmediata a Santrich. En la decisión se indicó que la Fiscalía sí tiene potestad para llevar este caso y que no es posible remitirlo a la JEP porque todavía no estaba en marcha el trámite de extradición. “En consecuencia, si bien los Estados Unidos, según lo informó el ente acusador no ha formalizados la solicitud de extradición para que el caso sea remitido a la JEP, lo cierto es que los términos que contempla la norma descrita no han fenecido, ergo, la actual aprehensión del señor Seuxis Paucias está justificada”, argumentó.

Ahora, será la Corte Suprema la que definirá esa discusión jurídica y si concede o no la libertad inmediata al exjefe guerrillero. Santrich está en huelga de hambre desde su detención. Hernández Olarte es solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos federales de narcóticos. Fue detenido junto Armando Gómez, alias el Doctor; el abogado Fabio Younes Arboleda, quien ya solicitó una extradición exprés; y Marlon Marín, quien ahora se convirtió en colaboradora de la justicia de los Estados Unidos.