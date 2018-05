Un nombramiento en el Tribunal Especial de Paz genera cuestionamientos

Redacción Judicial

A lo largo de este año, los magistrados de la Jurisdicción Especial del Paz (JEP) han estado en la tarea de armar un equipo multidisciplinario que será clave para su trabajo: el Grupo de Análisis de Información (Grai). Cada uno de los 38 magistrados, en promedio, seleccionó a tres funcionarios para que lo integraran. Un nombramiento en particular, sin embargo, ha llamado la atención de algunos integrantes de la JEP: el de Ángela Patricia Aguirre Jiménez. Ella estudió relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, hizo dos maestrías en Francia, y es también hija de una de las magistradas suplentes del Tribunal Especial de Paz (TEP).

Aguirre Jiménez es hija de Uldi Teresa Jiménez, quien hoy trabaja como magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Zoraida Chalela, la magistrada que la escogió para que se uniera al Grai, también hacía parte de la Sala de Justicia y Paz, pero en el Tribunal Superior de Barranquilla, hasta que se posesionó el pasado 15 de marzo. Quienes ven con ojos críticos este escogimiento señalan que “no tiene presentación” que, en el TEP, de todos los profesionales que podían ocupar ese cargo, se haya escogido justamente a alguien que tiene un vínculo de sangre con una magistrada suplente del mismo órgano.

El Espectador habló con fuentes del TEP que conocieron de cerca cómo fue el proceso de selección de Aguirre Jiménez: “Ángela mostró un perfil muy interesante. Trabajó con la agencia de cooperación alemana (GTZ) en la elaboración de la metodología de los informes que se iban a enviar a la JEP; fue asesora de justicia transicional para la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp-OEA). Al ver sus credenciales, se revisaron las normas existentes para detectar si existía alguna inhabilidad o incompatibilidad con su nombramiento, pues al ser entrevistada ella misma puso de presente quién era su madre”.

En el despacho de la magistrada Chalela se concluyó que, como ella no había influido en la selección de Jiménez ni viceversa -ambas fueron elegidas por el Comité de Escogencia que se conformó solo con el fin de conformar la JEP-; y como Aguirre Jiménez no era pariente de Chalela, no había un obstáculo legal para contratarla. Según las fuentes consultadas que conocieron ese proceso, Uldi Teresa Jiménez nunca contactó a Zoraida Chalela para discutir el nombramiento de Ángela Aguirre Jiménez. Quienes ven con ojos críticos esa selección sostienen que, así ellas no lo hubieran hablado y así no hubiera inhabilidades de por medio, no es apropiado que en el TEP trabajen .

Quienes defienden el nombramiento de Ángela Aguirre en la JEP aseguran que en el despacho de la magistrada Chalela saben de antemano que, si Uldi Teresa Jiménez llega a posesionarse como magistrada titular, la posición de su hija tendría que revaluarse inmediatamente. Mientras tanto, dicen, quien sea escogido o escogida como jefe del Grai -lo cual ocurrirá esta semana- será la persona que evalúe su trabajo y sus capacidades. Creen que mientras Uldi Teresa Jiménez siga ejerciendo desde el Tribunal Superior de Bogotá, y Aguirre Jiménez responda a la hoja de vida que acreditó, no hay razón para que ella no trabaje en el Tribunal Especial de Paz.

