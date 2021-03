Jefferson Noriega, de 21 años, fue asesinado durante un atraco en el oriente de Cali. Cursaba primer semestre de ingeniería industrial en la Universidad del Valle.

Las autoridades de Cali ofrecen una recompensa de $20 millones para quien dé información del paradero de los homicidas de Jefferson Noriega, de 21 años. El joven universitario fue asesinado la madrugada del domingo 7 de marzo de este año, en medio de un atraco en el oriente de Cali.

Según las autoridades, Noriega regresaba de una celebración junto con su novio y una tía de su pareja, en un carro solicitado por una aplicación de transporte, y en el camino tuvieron que parar por fallas mecánicas. En ese momento, sujetos armados los abordaron para robarles. En el hecho le dispararon en la cabeza a Jefferson, agresión que acabó con su vida.

El novio de la víctima, Wilmer Harles Maca, dio detalles de los momentos previos al asesinato. “Uno de ellos me pidió el dinero y decidí entregarle mi billetera, la abrió tan bruscamente que no encontró nada y eso hizo que se enojara. Escuché cuando Jefferson les dijo en tono suplicante que no me golpearan. Sin embargo, al no encontrar dinero, el asaltante comenzó a decirle al hombre armado que disparara”, contó Harles al medio digital Aquí.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió que se investiguen los hechos para que el caso no quede en la impunidad. “Cada muerte violenta conmueve y duele. Lo ocurrido con el talentoso joven Jefferson Noriega, estudiante de 21 años, univalluno asesinado el fin de semana, no puede quedar en impunidad. Nuestra Alcaldía ofrece una recompensa de $20 millones para quien nos dé información”, dijo el mandatario de los caleños.

Cada muerte violenta conmueve y duele, lo ocurrido con el talentoso joven Jefferson Noriega, estudiante de 21 años univalluno , asesinado el fin de semana no puede quedar en impunidad , nuestra Alcaldía ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para quien nos de información — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) March 11, 2021

Le recomendamos leer: Lluvias en Cali: una niña de cuatro años y su madre murieron tras deslizamiento de tierra

De acuerdo con el reciente informe de la secretaría de Seguridad de Cali, en lo corrido de marzo van 22 homicidios, frente a los 30 que hubo en marzo de 2020.

La Policía, en conjunto con la Fiscalía, viene adelantando operativos para garantizar la seguridad en la capital de Valle del Cauca.

Tras intervención en 5 comunas del oriente de Cali, @FiscaliaCol ha logrado capturar a 115 personas, 77 en flagrancia y 38 por orden judicial, dentro de la focalización integral zonificada contra actores criminales y expendios de estupefacientes. @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/E11ISt6I8k — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) March 12, 2021

Le recomendamos leer: “A ellos se los llevaron a otras fincas”: joven rescatado del grupo de ocho desaparecidos en Antioquia