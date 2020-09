La Organización Nacional Indígena (Onic) denunció que guardias indígenas fueron maltratados por la Policía en medio de un desalojo en el sector de la Viga, zona de protección del río Pance (Cali). La Alcaldía dice que allí no existe ningún resguardo indígena.

La Organización Nacional Indígena (Onic) alertó que guardias indígenas fueron “detenidos y maltratados por la Policía Nacional”. Los hechos se presentaron en un desalojo de invasiones que se encuentran en el sector de la Viga, zona de protección del río Pance, al sur de Cali.

“No están atacando a unas familias, están atacando a un pueblo y su cultura. Nos tumbaron la tulpa (espacio de encuentro) y dañaron nuestros usos y costumbres (...) Golpearon a más de 20 personas y capturaron a cuatro compañeros de los cuales han liberado a dos”, explicó un miembro de la comunidad.

#ATENCIÓN| “En la pandemia las cosas se han complicado, los abusos son constantes. La administración en cabeza del Alcalde @JorgeIvanOspina no está atacando a unas familias, está atacando a una cultura, a un Pueblo, nos tumbaron las tulpas”. @luiskankui @ONUHumanRights. pic.twitter.com/kxGOEyw1NA — Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) September 9, 2020

La Alcaldía informó que se trató de una diligencia de restitución de un terreno aledaño a la cuenca del río Pance. “Esta es una nueva diligencia en un proceso que viene de tiempo atrás y que ha agotado las instancias de concertación. El procedimiento, que está amparado por sentencias judiciales, fue acompañado por la Personería de Cali, una comisaría de familia, el ICBF, Cuerpo de Bomberos y diferentes organismos de la Alcaldía de Cali al igual que la Policía Metropolitana”, explicó la Alcaldía.

Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, dijo que no es cierto que se presentaron abusos por parte de la Fuerza Pública. “Es un derecho que tiene nuestra ciudad de no permitir que le invadan sus espacios, y que no se asienten comunidades en la ribera del río Pance; no solamente porque el río le pertenece a toda la caleñidad y no puede ser privatizado, sino porque es una zona de alto riesgo y las personas podrían sufrir daños en su integridad”, dijo Ospina.

Estoy seguro que muchos de los que hoy critican el desalojo a irresponsables que ocupan la ribera del Rio Pance , serán los mismos que mañana criticarán cuando la borrasca ponga en peligro sus vidas — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 9, 2020

El alcalde de la ciudad agregó que en la zona no hay presencia de un cabildo indígena. “Ni existe un resguardo indígena allí ubicado, ni existe ese asentamiento desde hace 30 años. Existe una irresponsabilidad de una invasión del espacio no mayor a dos años, y esas personas deben saber que no les vamos a permitir apoderarse de un bien público”, aseveró.