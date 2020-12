En entrevista con El Espectador, Carlos Martínez, director del Instituto departamental de salud, afirmó que se están adoptando medidas para contener la propagación del virus. Actualmente, el departamento tiene alerta roja hospitalaria, la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos supera el 90% y a las autoridades les preocupa la afectación en el personal de salud.

El 23 de noviembre se declaró la alerta roja hospitalaria en Norte de Santander por el aumento en los casos de COVID-19 y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Este departamento registra actualmente una ocupación del 94% y más de 34.300 casos positivos. Las autoridades no descartan la posibilidad de imponer medidas más estrictas. De hecho, por medio de una carta varios médicos asociados al Colegio Médico del Norte de Santander pidieron al gobernador Silvano Serrano y a los alcaldes aumentar las medidas; la gobernación decretó toque de queda nocturno hasta el 20 de diciembre.

También le puede interesar: Gremio de la salud en Norte de Santander pide cuarentena tras llegar al 97% de ocupación de UCI

Carlos Martínez, director del Instituto departamental de salud, habló con El Espectador sobre las medidas, el aumento de los casos y las dificultades que enfrenta el personal de salud, pues ya han muerto 28 profesionales de esta área por coronavirus.

¿Cuántas camas de UCI tiene actualmente el departamento y cuántas tenía al inicio de la pandemia?

Al día de hoy, tenemos 381 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), hicimos una expansión importante: antes de la pandemia teníamos tan sólo 143 camas de UCI y hoy tenemos 381. De estas, hay 330 en Cúcuta, 24 en Ocaña y 27 en Pamplona. En cuidados intermedios tenemos 62 camas, en hospitalización adulta tenemos 1.113 camas, pediátricas intensivas 29 y de hospitalización pediátrica 266. Con corte al 15 de diciembre, tenemos un avance del 75% en la habilitación de camas de UCI y un alcance general del 59% en lo que se había proyectado.

En el departamento hay un hospital de tercer nivel que es del Hospital Universitario Erasmo Meoz, al mismo nivel está la clínica privada Medical Duarte, la clínica San José y la clínica Santa Ana. De segundo nivel, tenemos el Hospital Emiro Cañizares de Ocaña y el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Los demás hospitales son de primer nivel.

¿Qué implica la alerta roja hospitalaria?

Implica que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) articula las camas de Unidades de Cuidados Intensivos en este momento de dificultad, para así garantizar la atención de toda la población. Además, como ente territorial ejercemos una función de control y vigilancia. Como la ocupación está al tope, referimos a los pacientes a otros departamentos y estamos trabajando en la expansión del número de camas disponibles: en los últimos días en la clínica privada Santa Ana habilitamos 18 camas, hoy habilitaremos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz 12 camas más y otras 12 en la Clínica Médico Quirúrgica con el apoyo del Ministerio de Salud.

Leer: Declaran alerta roja hospitalaria en Norte de Santander por casos de COVID-19

¿A qué se debe el aumento en los casos?

Aunque en los medios de comunicación le hemos recordado a la población la importancia de usar el tapabocas, mantener el distanciamiento social y respetar los protocolos; los casos siguen aumentando. Incluso tuvimos una ocupación de cerca del 50% en Cúcuta, pero hemos observado que la indisciplina de la población ha hecho que incrementen los contagios y hoy tengamos una ocupación del 94% en Norte de Santander y del 97% en la ciudad. La ocupación también se debe a otras patologías como accidentes cerebrovasculares o infartos y con la apertura gradual de la economía, han llegado más personas a los hospitales por accidentes de tránsito. También se estaban haciendo cirugías, pero ahora se ordenó que sólo se realicen en casos de urgencia.

¿Qué medidas adoptará la ciudad durante las celebraciones navideñas?

Desde el Puestos de Mando Unificado hemos hecho un monitoreo del comportamiento de la pandemia en el departamento, por eso se dictaron medidas importantes como el pico y cédula, la prohibición de venta de licor en establecimientos públicos y comerciales y el toque de queda desde las 8:00 de la noche, hasta las 5:00 de la mañana. Nos hemos venido articulando con empresas prestadoras de los servicios de salud para el monitoreo de sus afiliados, especialmente quienes tienen patologías de base, buscando que a su casa lleguen los medicamentos y puedan ser atendidos por medio de teleconsulta.

¿Han contemplado la posibilidad de imponer una cuarentena estricta?

Es una opción que se ha estado analizando. En el Puesto de Mando Unificado que se realizará en Cúcuta, con presencia del ministro de salud, podremos tomar una decisión, de acuerdo con la ocupación hospitalaria y el número de casos.

¿Este es el pico de la pandemia en el departamento?

No. Al día de hoy tenemos en Norte de Santander más de 34.000 casos, en agosto también enfrentamos un pico alto; sin embargo, todavía no hemos llegado al pico de la pandemia. Estas son situaciones atípicas que se han presentado en la ciudad y en el departamento, causadas en gran medida por la indisciplina social.

¿Cuál es la situación de los profesionales de la salud?

La afectación de los profesionales de la salud del departamento ha impedido que podamos abrir más camas de UCI. En el departamento han fallecido 28 profesionales de la salud y hay otros dos en estado grave. También observamos con preocupación la escasez de medicamentos para procedimientos de sedoanalgesia como midazolam, propofol, rocuronio, ketamina y fentanilo, importantes para los procedimientos que se realizan en las áreas de cuidados intensivos.

Hacemos un llamado a los nortesantandereanos para que asumamos con responsabilidad la pandemia. No sirven de nada las acciones que estamos adelantando si la ciudadanía no pone de su parte. Los profesionales de la salud están haciendo un gran sacrificio y esto no puede ser en vano.

¿Qué acciones han adelantado para atender a los migrantes?

Se habilitó el centro de atención sanitaria de Tienditas, teniendo en cuenta la aglomeración que se estaba generando en el paso fronterizo Simón Bolívar. Actualmente, allí se mantienen entre 400 y 600 migrantes venezolanos en unas carpas dispuestas con el apoyo de Cooperación Internacional y del gobierno departamental. Allí no solo pasan la noche, sino que también se realiza tamizaje y atención médica. Además tenemos un centro de aislamiento para casos sospechosos con una capacidad de 60 personas. En el Puente Internacional Simón Bolívar hay unos centros de atención y también en el paso por Puerto Santander. En Tienditas, del 14 de junio al 15 de Diciembre, se realizó tamizaje a 26.315 personas y otras 5.200 fueron valoradas por médico general.