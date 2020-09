Con todos los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19, en la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción, se realizó la primera eucaristía tras cinco meses de cierre.

Después de cinco meses de cierre y con todos los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación del COVID-19, volvieron a Popayán las ceremonias religiosas. Las autoridades locales acompañaron la eucaristía desde la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción, precedida por Monseñor Iván Antonio Marín López.

A la entrada se toma la temperatura y se realiza lavado de manos y desinfección, los participantes deben mantener distanciamiento de mínimo dos metros y no puede haber más de 50 asistentes. Además, la salida debe ser ordenada para evitar aglomeraciones y as personas con síntomas de enfermedades respiratorias no pueden ingresar.

También le puede interesar: Obispos de Popayán rechazan masacres en Nariño y Cauca

“Con esta eucaristía manifestamos la alegría de todos de poder participar junto al altar de las celebraciones, recomiendo que sigamos todos los protocolos, hay un aforo limitado a 50 personas, y sé que todos los asistentes van a colaborar en el buen comportamiento dentro de los templos, al igual que los párrocos”, afirmó Monseñor Iván Marín López

En el evento estuvo el alcalde, Juan Carlos López; la gestora social del municipio, Olga Lucía Vejarano; la gestora social del departamento, Deisy Caracas; el Coronel de la Policía Metropolitana de Popayán, Nelson Díaz y otros funcionarios.

El alcalde dijo que esperan de todos los ciudadanos de Popayán y el Cauca “el mejor comportamiento, de aquí en adelante la responsabilidad es de cada uno de nosotros”.

También le puede interesar: Iglesias, hoteles y otros sectores con luz verde para reabrir en Cundinamarca